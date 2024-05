Concord: Ist das hier Sonys Antwort auf Overwatch? Schon bald findest du es heraus

In der neuesten State of Play wurde auch Sonys Concord näher vorgestellt.

Das Spiel von Sonys Firewalk Studios ist ein Sci-Fi-Shooter für PlayStation 5 und PC und man könnte es gewissermaßen als Sonys Antwort auf Overwatch ansehen.

Concord startet im Juli mit einer Beta

Die Veröffentlichung des Spiels ist für den 23. August 2024 auf den genannten Plattformen geplant. Im Vorfeld soll im Juli eine Beta stattfinden.

Hier seht ihr erst einmal den Cinematic Reveal Trailer des Spiels:

Man kann wohl nicht von der Hand weisen, dass Guardians of the Galaxy hier auch als Inspirationsquelle diente. Jede Woche will man nun durch ein Video weitere Details zu der Spielwelt und den Charakteren verraten.

Das Gameplay erinnert optisch schon an Overwatch, Firewalk sagt wiederum, es sei von Kampf- und Strategiespielen inspiriert worden.

Hier ein Gameplay-Trailer dazu:

Concord geht mit 16 Charakteren an den Start, die zu einer Söldnergruppe namens Freegunners gehören und mit ihrem Schiff Northstar durch die Gegend fliegen. In verschiedenen Modi und auf unterschiedlichen Maps nehmt ihr es mit anderen Freegunner-Gruppen auf.

"Von mächtigen Mystikern undallen überragenden Robotern bis hin zu geschickten Revolverhelden und Scharfschützen - wir wollen, dass die Persönlichkeit und die Gameplay-Fähigkeiten jedes Freegunners in jedem Element ihrer Spielweise und den strategischen Überlegungen, die sie anstellen, lebendig werden", heißt es.

"Einige Freegunner-Fähigkeiten sind für den sofortigen Einsatz gedacht, z. B. das Errichten von Feuerwänden, das Werfen von explodierenden Messern oder das Werfen von Müllbomben. Andere können einen dauerhaften Einfluss auf ein Match haben, wie z.B. aufstellbare Mauern, die ganze Gassen blockieren können, explosive Fallen, Kuppeln, die Kugeln abblocken, Sporen, die die Geschwindigkeit erhöhen, und vieles mehr, das über Runden und Respawns hinweg bestehen bleibt."

Mehr Details sollen schon nächste Woche folgen.