Sonys neue KI-Technologie soll Spieler-Eingaben vorhersagen können – Neues Patent gibt erste Einblicke, wie das funktionieren könnte

Sony hat ein neues Patent eingereicht, das mithilfe von KI-Technologie die Art und Weise verändern könnte, wie Spieler mit ihrem Controller spielen. Ziel des Patents ist es, die Eingaben von Spielern vorherzusagen und so die Latenz zu minimieren. Diese Innovation könnte nicht nur für ein reibungsloseres Spielerlebnis sorgen, sondern auch in kompetitive Games neue Möglichkeiten bieten. Besonders in schnellen Spielen, bei denen Millisekunden entscheidend sein können, wäre die Technologie womöglich ein Gamechanger.

Controller mit Eingabevorhersage

Das Patent mit dem Namen "Timed Input/Action Release" (Sony Patent WO2025010132) beschreibt eine Technologie zur Optimierung der "zeitgesteuerten Eingabe und Ausführung von Befehlen". Dabei könnten verschiedene Methoden zum Einsatz kommen. Eine Möglichkeit ist, eine Kamera auf die Finger des Spielers zu richten, um deren Bewegungen zu analysieren. Mithilfe von KI wird dann prognostiziert, welche Taste als Nächstes gedrückt wird. Alternativ könnten Sensoren direkt in die Tasten des Controllers integriert werden, um die Eingaben effizienter zu erfassen. Sony möchte damit das Problem der Latenz zwischen Eingabe und Verarbeitung lösen, das laut der Beschreibung zu Verzögerungen und unerwünschten Effekten im Spiel führen kann.

Sony setzt auf künstliche Intelligenz

Sony hat sich schon jetzt an künstlicher Intelligenz versucht. Bereits der Upscaler PSSR, der mit der PlayStation 5 Pro eingeführt wurde, zeigt, wie KI bei Konsolen genutzt werden kann. Auch andere Hersteller, wie AMD mit Radeon Anti-Lag und Nvidia mit Reflex, arbeiten daran, die Latenz in Spielen zu verringern. Doch Sonys Ansatz könnte sich deutlich von diesen Lösungen abheben. Die neue Technologie könnte besonders für Games mit hohen Anforderungen an Framerate und Reaktionszeit, wie bei Shootern zum Beispiel, aber auch bei Cross-Play-Games, wo Controller klar im Nachteil sind, von Vorteil sein.

Ob und in welcher Form diese Technik in zukünftiger Hardware integriert wird, bleibt abzuwarten. Doch das Potenzial diese Idee wäre enorm, wenn die Technik auch tut, was sie in der Theorie verspricht. Es bleibt abzuwarten, inwieweit Sony diese Idee auch in die Tat umsetzt.