Sophie Turner als Lara Croft? Amazon sucht Besetzung für Tomb-Raider-Serie

Amazon plant eine neue TV-Serie zum berühmten Videospielfranchise Tomb Raider. Die Serie soll auf Prime laufen, doch bisher gibt es noch keine Schauspielerin für die bekannte und beliebte Protagonistin Lara Croft. In einem Casting sucht Amazon deshalb nach geeigneten Kandidatinnen für die Rolle. Derzeit ist bekannt, dass sich Sophie Turnier und Lucy Boynton für die Rolle bewerben wollen.

Wer wird eure neue Lara Croft?

Wer darf nach Angelina Jolie und Alicia Vikander in die Rolle der Lara Croft schlüpfen? Amazon hat zumindest ein paar Darstellerinnen, die sie sich gut als Lara vorstellen können. Auf dieser Liste stehen zum Beispiel Sophie Turner, die durch ihre Rolle als Sansa Stark in Game of Thrones bekannt wurde. Auch Lucy Boynton, die in Bohemian Rapsody und Murder on the Orient Express mitspielte, steht oben auf der Liste. Daneben sind weitere Namen, wie Emma Corrin, die Cassandra Cain in Deadpool and Wolverine sowie Mackenzie Davis, die ihr aus Speak No Evil kennen könntet.

Wie Deadline berichtet, möchten sich Sophie Turner und Lucy Boynton auf die Stelle bewerben. Bei den anderen beiden Kandidatinnen gibt es bisher keine Informationen. Wer genau für die Rolle der Lara Croft vorsprechen wird, bleibt zunächst ein Geheimnis. Der gesamte Prozess scheint bisher eher hinter dem Vorhang abzulaufen. Eine offizielle Stellungnahme gibt es bisher nicht.

Produziert wird die Tomb-Raider-Serie von Waller-Bridge, Jenny Robins, Dmitri M. Johnson und Michael Scheel. Folgende Unternehmen wirken also mit: Wells Street Productions, dj2 Entertainment sowie die Rechteinhaber Legendary Television und natürlich Crystal Dynamics.

Autorin und ausführende Produzentin Waller-Bridge, die als Schöpferin von Fleabag bekannt ist, sagte im Mai, dass ihr Lara Croft sehr viel bedeute und sie es kaum abwarten könne, das Abenteuer "mit allem Drum und Dran" zu erleben.

Seit dem 10. Oktober 2024 läuft auf Netflix eine animierte Serie zu Tomb Raider. Netflix schreibt über die Handlung der Serie "Lara Croft lässt sich von traumatischen Ereignissen nicht zurückhalten und stürzt sich in eine Verfolgungsjagd um die Welt, um ein altes Geheimnis zu lüften."