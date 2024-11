South of Midnight: Dokumentation zeigt mehr vom Spiel und Jar Jar Binks' Schauspieler

Die angekündigte Dokumentation zu Compulsion Games' Action-Adventure South of Midnight ist jetzt verfügbar.

In der halbstündigen Dokumentation taucht ihr tiefer in das Spiel und seine Welt ein, erfahrt mehr über Kreaturen und noch einiges mehr.

South of Midnight: Was steckt in diesem Spiel?

South of Midnight wurde als "antastisches" und "makabres Third-Person-Action-Adventure" angekündigt, ihr spielt darin Hazel.

Nach Hazel ist die Dokumentation "Weaving Hazel's Journey: A South of Midnight Documentary" auch benannt, sie liefert euch einen frischen Blick auf das Gameplay sowie Interviews mit Leuten aus dem Team:

https://www.youtube.com/embed/17zwqjbje6g

Creative Director David Sears reflektiert dabei über seine eigene Kindheit und seinen Sinn für Erforschung und Entdeckung nach. Seine Vorstellungskraft brachte ihn demnach dazu, seine eigenen Abenteuergeschichten zu erfinden, während er sich seinen Weg durch die Welt um ihn herum bahnte. Diese Geschichten handelten oft von fantastischen Kreaturen und Monstern.

"Die Geburtsstunde von Midnight war mein Wunsch, eine Liebeserklärung an den Süden zu erschaffen", sagt er. Dementsprechend basieren die Kreaturen, denen Hazel im Spiel begegnet, auch aus Folklore und urbanen Legenden aus dem Süden.

"Jede Region [in South of Midnight] hat eine besondere Kreatur, die sie vollständig beherrscht“, sagt das Studio. "Jedes Königreich ist so strukturiert, dass man versteht, 'wie aus einer Kreatur ein Monster wurde'."

Am Projekt beteiligt ist auch Ahmed Best, am besten bekannt für seine Rolle als Jar Jar Binks in Star Wars. Er ist der Performance und Voice Director von South of Midnight. Unter anderem geht es im Spiel um die Repräsentation.

"Wenn ich darüber nachdenke, wie viele Spiele im Süden mit einer starken schwarzen Hauptdarstellerin spielen, fallen mir nicht viele ein", sagte die Hazel-Darstellerin Adriyan Rae. "Das allein zeigt schon, wie wichtig das ist."

"Ich finde es wirklich cool, dass ein kleines schwarzes Mädchen Hazel mit den Haaren, die ihr auf dem Kopf wachsen, nachspielen kann", fügt Autorin Zaire Lanier hinzu. "Es ist schön, sich selbst in einem Medium widergespiegelt zu sehen, und zwar nicht auf eine Art und Weise, die sich sterotyp oder unauthentisch anfühlt."

South of Midnight erscheint 2025 für Xbox Series X/S und PC, zum Launch kommt es auch in den Game Pass.