South of Midnight hat endlich ein Release-Datum erhalten und ihr könnt in weniger als drei Monaten in diese Welt eintauchen

Compulsion Games hat während der Xbox Developer Direct das Release-Datum des Action-Adventures South of Midnight bestätigt.

Das Spiel wird demnach am 8. April 2025 veröffentlicht, zudem gibt es einen Early Access, durch den ihr bereits ab dem 3. April 2025 Zugriff auf das Spiel erhaltet.

Neue Eindrücke im Story-Trailer

Die Bekanntgabe des Datums geht mit der Veröffentlichung eines neuen Story-Trailers einher.

Dieser verrät euch unter anderem mehr zur Geschichte des Spiels, zeigt aber darüber hinaus noch neues Gameplay, Charaktere und Kreaturen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"In unserem Story-Trailer bereiten sich die Protagonistin Hazel und ihre Mutter auf den bevorstehenden Hurrikan vor", heißt es. Der Sturm erweist sich als gewaltig und führt zu katastrophalen Überschwemmungen - und dazu, dass ihr eigenes Haus mit ihrer Mutter darin den Fluss hinuntergespült wird."

"Nach dem Sturm ist die fiktive Stadt Prospero im Süden der USA unheimlich ruhig, aber durch die Zerstörung des Hurrikans unwiderruflich verändert. Hier begibt sich Hazel auf die Suche nach ihrer Mutter und findet dabei mehr über sich selbst und die Abstammung ihrer Familie heraus."

Währenddessen beginnt Hazel, über ganz Prospero verteilt fantastische Phänomene zu erleben. Unter anderem trifft sie auf Catfish, eine riesige und sprechende Kreatur, die aufgrund der durch den Hurrikan angerichteten Verwüstungen in einem Baum feststeckt.

Von Catfish erfährt Hazel wiederum, dass sie ein Weaver ist, also eine Person, die über magische Kräfte verfügt.

"Wir zeigen ein paar verschiedene Arten von Feinden und Charakteren, denen Hazel begegnen wird. Ihr seht Haints, eine Feindklasse, die in vielen Formen auftritt. Hazel setzt ihre Kräfte und magischen Werkzeuge ein, um die Verderbnis, die diese Kreaturen und die Umgebung um sie herum befällt, zu entwirren und das Gebiet in die Realität zurückzuholen. Außerdem gibt es einen Blick auf Two-Toed Tom, den blinden Albino-Alligator von der Größe einer Insel, den wir in unserem Gameplay-Trailer von 2024 vorgestellt haben."

South of Midnight wird sowohl für Xbox Series X/S als auch für den PC veröffentlicht.