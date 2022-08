South Park: THQ Nordic deutet neues Videospiel an

Publisher THQ Nordic arbeitet an einem neuen South-Park-Videospiel.

Einen Mini-Teaser dazu gab es zum Ende des THQ Nordic Showcase am vergangenen Freitag zu sehen.

Nicht viel mehr als ein Logo

Der Livestream endete mit dem Logo der South Park Digital Studios, ebenso gab es einen kurzen Audio-Ausschnitt eines Charakters aus der Serie zu hören.

Mehr wissen wir aktuell auch noch nicht wirklich dazu. Es dürfte sich aber um das Projekt handeln, das die South-Park-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone vergangenes Jahr bestätigt haben.

Damals hieß es, ihr eigenes Studio arbeite an einem neuen "3D-Videospiel", wenngleich man auch damals bereits keine konkreteren Informationen dazu nannte.

Offensichtlich hat man zwischenzeitlich aber mit THQ Nordic einen Partner dafür gefunden.

Zuletzt erschienen die Videospiele South Park: The Stick of Truth (2014) und South Park: The Fractured but Whole über Publisher Ubisoft. The Strick of Truth sollte ursprünglich über den damaligen Publisher THQ erscheinen, bevor diesem das Geld ausging. Anschließend übernahm Ubisoft das Projekt.