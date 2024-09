Warhammer 40.000 Space Marine 2: Support für die PS5 Pro ist derzeit nicht geplant - Das sagen die Entwickler

Das Entwicklerstudio Saber Interactive hat derzeit noch keinen Support für die PlayStation 5 Pro bei seinem Third-Person-Shooter Warhammer 40.000: Space Marine 2 geplant.

Allerdings wolle man mit Sony darüber sprechen, zumal sich Sabers Chief Creative Officer Tim Willits begeistert von den Fähigkeiten der Konsole zeigt.

Neue Möglichkeiten durch die PS5 Pro

"Was mich begeistert, ist das KI-Upscaling der Grafik", sagt Willits im Gespräch mit IGN.

"Ich habe hier meinen super AMD-Rechner, einen super Nvidia-Rechner. Und das Spiel sieht darauf verdammt großartig aus. Aber wenn ich auf der PS5 spiele, nutze ich den Performance-Modus."

Neben dem Performance-Modus bietet Space Marine 2 auf den Konsolen auch noch die Möglichkeit, den Qualitätsmodus zu nutzen. Letzterer läuft mit 30 fps, der Performance-Modus mit bis zu 60 fps.

Allerdings gibt es auf der PS5 auch noch ein paar technische Probleme, wie Digital Foundry unlängst festgestellt hat.

Willits "Hoffnung" ist, dass Space Marine 2 im Performance-Modus auf der PS5 Pro dann besser aussehen würde als im Qualitätsmodus der Standard-PS5.

"Ich hoffe also... und das bin nur ich, ich verstehe nichts von dem Technischen... aber ich hoffe, dass die Spieler mit der PS5 Pro und dem AI Upsampling in der Lage sein werden, Space Marine 2 im Performance-Modus zu spielen, und es wird besser aussehen, hoffentlich. Hoffentlich, ich weiß es nicht - wird es besser aussehen, als es das jetzt im Qualitätsmodus tut."

Konkret geplant ist derzeit allerdings noch nichts, wenngleich er sagt, dass man mit Sony darüber spreche.

"Wir führen derzeit Gespräche mit Sony darüber, um herauszufinden, was wir tun möchten", sagt er. "Sony ist wirklich zufrieden mit dem Spiel, das gilt auch für Microsoft! Aber ja, unsere Leute sprechen darüber, was wir tun können. Derzeit gibt es keine Pläne, wir versuchen es noch herauszufinden. Nochmal: Die PS5 Pro ist brandneu und wir müssen versuchen, mit unserem Spiel mitzuhalten. In Bezug auf unsere offiziellen Pläne müssen wir also einfach Geduld haben.

Zugleich betonte Willits, dass man auch schon Ideen für Space-Marine-2-DLCs oder eine Fortsetzung habe.

Indes hat Sony für heute Nacht eine neue Ausgabe von State of Play geplant. Womöglich wissen wir anschließend auch schon mehr über die PS5-Pro-Spielepläne.