Space Marine 2 in der Kritik: "Habt ihr nichts von Helldivers 2 gelernt?"

Saber Interactives Third-Person-Shooter Warhammer 40.000: Space Marine 2 ist mit viel Lob und Erfolg gestartet, doch der jüngste Patch sorgt nun zumindest in Teilen der Community für Kritik.

In den vergangenen beiden Tagen gab es aufgrund dessen auch auf Steam mehr negative als positive neue Reviews.

Space Marine 2: Update 4.0 wird kritisch beäugt

Das in dieser Woche veröffentlichte Update 4.0 bringt unter anderem einen neuen Schwierigkeitsgrad sowie eine Koop-Operation mit sich.

Aber nicht nur das, obendrein nimmt man Änderungen an der Spielbalance vor. Und die kommen teils nicht gut an.

Was Fans ärgert, erinnert ein wenig an die Balancing-Änderungen in Helldivers 2, die für Unmut sorgten. Es wird etwa kritisiert, dass das Spiel nun schwieriger sei. Neben dem neuen Schwierigkeitsgrad wurden die bereits vorhandenen zusätzlich überarbeitet.

Wie IGN anmerkt, wurde außerdem das großzügige Parry-Zeitfenster der Fencing-Klasse halbiert. Auch bei der Auspex-Scan-Fähigkeit des Tactical Marine hat man den Bonusschaden bei Bossgegnern um 30 Prozent reduziert, was diese entsprechend nicht leichter macht.

Ähnlich erging es dem Melta Charge. Hier wurde der Schaden, den ihr bei Bossgegnern anrichtet, sogar um 70 Prozent reduziert.

Auf dem Schwierigkeitsgrad Ruthless können Munitionskisten die Vorräte von Spielerinnen und Spielern nur noch begrenzt auffüllen und die Panzerung der Spieler wurde um 20 Prozent reduziert. Auf Substantial erfolgte ebenfalls eine Reduzierung der Spielerpanzerung um zehn Prozent.

Aktuell scheint es noch keine große Welle an Kritik zu sein, wenngleich Fans zum Beispiel auf Plattformen wie Reddit ihren Unmut äußern. Die Zahl der negativen Steam-Reviews hält sich derzeit in Grenzen, aber wer weiß, wie sich das noch entwickelt.

Was haltet ihr von den neuesten Änderungen der Spielbalance in Space Marine 2?