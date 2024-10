Space Marine 2 kann den größten Wunsch der Fans nicht erfüllen - Kein PvEvP-Modus in Sicht

Warhammer 40.000: Space Marine 2 von Entwickler Saber Interactive erschien am 9. September 2024 und erntet große Erfolge auf PS5, Xbox Series und PC. Spieler lieben die schweren Rüstungen und das brutale Meucheln der Aliens. Jedoch gibt eine Sache, die den Fans noch fehlt: Einen PvEvP-Modus. Doch dieser Wunsch bleibt den Spielern bis auf Weiteres verwehrt.

Wie geht es mit Space Marine 2 weiter?

Fans und Kritiker loben Warhammer 40.000: Space Marine 2 mit positiven und großartigen Bewertungen und schätzen den gelungenen Sci-Fi-Shooter sehr. Doch bereits zum Launch meldeten sich die ersten Stimmen, die mehr Inhalte forderten. Besonders ein PvEvP-Modus steht ganz oben auf der Wunschliste vieler Fans.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Der leitende Designer Dmitry Grigorenko erklärt gegenüber MP1st, wieso Saber einen solchen Modus nicht umsetzen kann.

"Auf dem Papier hört es sich traumhaft an. Doch wenn du tatsächlich damit beginnst, es auszuprobieren, wird sehr schnell klar, dass es ganz offensichtlich sehr nervig ist, hinterrücks von einem KI-Gegner attackiert zu werden, während man gerade gegen andere Spieler kämpft. Dies ist der Grund, warum die meisten Spiele es vermeiden, dass sich PvP- und PvE-Aspekte zu sehr überschneiden."

Weiter sagt Grigorenko: "So sind etwa KI-Gegner bestimmten Gebieten auf den Karten zugewiesen etc. Es ist sehr kompliziert, einen solchen Modus zu integrieren. Er würde die Spielerfahrung stark verändern. Daher muss ich leider sagen, dass es hierfür keinerlei Pläne gibt."

Es wird also keinen PvEvP-Modus in Space Marine 2 geben, da die Spielerfahrung darunter leiden würde. Stattdessen dürfen sich Spieler aber über andere Inhalte freuen. Die zweite Saison, die noch in diesem Jahr beginnen wird, bringt einen neuen Schwierigkeitsgrad, neue PvE-Missionen sowie zusätzliche Waffen. Noch ferner in der Zukunft liegen laut der offiziellen Roadmap dann auch neue PvP-Inhalte sowie ein Horde-Modus.

Ihr guckt also trotzdem nicht in die Röhre, auch, wenn ihr auf den Modus verzichten müsst, der in eurem Kopfkino eigentlich so cool ausgesehen hat. Manchmal ist die Realität einfach grausam. Und ihr wisst jetzt auch, warum ein solcher Modus nicht in Space Marine 2 erscheinen wird.