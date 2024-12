Space Marine 2 profitiert enorm von der PS5 Pro

Die PS5 Pro ermöglicht mit Patch 1.5 ein beeindruckendes Upgrade für Saber Interactives und Focus Entertainments Third-Person-Shooter Warhammer 40K: Space Marine 2. Dank PSSR-Upscaling verbessert sich die Bildqualität sowohl im Speed- als auch im Quality-Modus spürbar, während die interne Auflösung in beiden Modi angehoben wird.

Der Speed-Modus erreicht intern nun 1080p bis 1440p, während der Quality-Modus von 1080p bis 4K reicht, jeweils mit einer Zielauflösung von 4K. Besonders die Verbesserungen im Speed-Modus stechen dabei hervor, da dieser zuvor auf der Basis-PS5 durch eine wechselhafte Bildrate und verschwommene Darstellung auffiel. Digital Foundry hat sich die Verbesserungen im neuen Patch näher angeschaut.

Spürbar verbessert, wenn auch nicht überall

Der Speed-Modus auf der PS5 Pro glänzt demnach mit einer erheblich verbesserten Bildqualität, insbesondere bei bewegten Szenen. PSSR sorgt für schärfere Kanten und stabilere Details, etwa bei dichter Vegetation oder Reflexionen. Die Bildauflösung profitiert von der höheren Pixelbasis und der intelligenteren Skalierung durch PSSR, was besonders in dichten Dschungelgebieten auffällt. Im Vergleich zur Basis-PS5, die oft bei 720p begann, fällt der Unterschied mit 1080p als Minimum auf der Pro signifikant aus. Dennoch treten gelegentlich Artefakte wie Überschärfung oder Aliasing bei beweglichem Laub auf, was die ansonsten starken Upgrades etwas trübt.

In Sachen Performance nähert sich die PS5 Pro laut Digital Foundry der Zielmarke von 60 fps im Speed-Modus, ohne sie jedoch durchgehend zu halten. In intensiven Gefechten mit zahlreichen Tyraniden bewegt sich die Bildrate oft zwischen 50 bis 60 fps und fällt in extremen Situationen auf 45 fps. Gegenüber der Basis-PS5 stellt das jedoch eine deutliche Verbesserung dar, da diese in solchen Momenten teils unter die Marke von 40 fps rutschte. Auf der PS5 Pro gibt es also deutliche Vorteile und diese Version bewegt sich innerhalb des VRR-Fensters, dennoch bleiben stabile 60 fps unerreicht. Besonders in CPU-intensiven Szenen, wie beim Ripper-Schwarm in der zweiten Mission, zeigt sich, dass auch die PS5 Pro an ihre Grenzen stößt.

Im Vergleich zur Xbox Series X zeigt die PS5 Pro gemischte Ergebnisse. Während die Pro bei Gameplay und Bildqualität die Nase vorn hat, liegt die Xbox bei der Performance in Zwischensequenzen und einigen Kampfabschnitten leicht vorn. Dennoch halten die Technik-Experten den Speed-Modus auf der PS5 Pro für die bessere Wahl, wenn man eine flüssige Darstellung mit insgesamt höherer Bildqualität haben möchte, auch wenn beide Konsolen Schwächen in sehr anspruchsvollen Szenarien aufweisen.

Im auf 60 fps ausgerichteten Speed-Modus hat die Xbox Series X weiter einen Performance-Vorteil gegenüber der PS5. Während der Zwischensequenzen schlägt sie sogar die PS5 Pro, wobei diese im Gameplay ihre Muskeln spielen lässt.

Der Quality-Modus auf der PS5 Pro bietet nach Angaben von Digital Foundry ebenfalls Verbesserungen, allerdings sind diese subtiler. Durch PSSR wird eine dynamische Auflösung von 1080p bis 4K erreicht, was zu weniger Flimmern und stabileren Texturen führt. Mit ihrem 30 fps-Lock hält die PS5 Pro auch anspruchsvollere Szenen wie den Ripper-Schwarm problemlos durch. Dieser Modus biete dadurch eine solide Alternative für Spieler, die die gelegentlichen Bildrateneinbrüche des Speed-Modus vermeiden möchten und Wert auf maximale Bildqualität legen.

Insgesamt hebt Patch 1.5 die Darstellung und Performance von Warhammer 40K: Space Marine 2 auf der PS5 Pro nach Ansicht von Digital Foundry auf ein neues Niveau. Besonders der Speed-Modus profitiere von schärferen Bildern und besseren Bildraten, auch wenn ein perfekter 60 fps-Lock weiterhin eine Herausforderung bleibe. VRR-User können die Verbesserungen am meisten spüren, doch auch auf 60 Hz-Displays bietet das Update klare Vorteile. Für Basis-PS5-Spieler ist es erfreulich zu sehen, dass Saber Interactive weiterhin an der Optimierung arbeitet, wodurch das Spiel selbst ohne Pro-Hardware besser läuft als zur Veröffentlichung.