Hasbro und Space Marine 2-Studio Saber Interactive arbeiten gemeinsam an einem neuen AAA-Titel – Es soll auf einer bekannten Hasbro-Marke basieren – Fans spekulieren bereits, welche es sein wird

Saber Interactive arbeitet anscheinend an einem neuen AAA-Spiel. Das Studio wurde vor allem durch den Titel Warhammer 40,000: Space Marine 2 bekannt, der actiongeladene Massenschlachten bietet. Das Interessante daran: Saber Interactive entwickelt das neue Spiel nicht alleine. Hasbro wird ebenfalls an der Entwicklung beteiligt sein, was eine spannende Kombination verspricht. Das neue Projekt soll auf einer der wichtigsten Marken von Hasbro basieren und die bewährte Entwicklungstechnologie von Saber Interactive nutzen, um ein beeindruckendes Spielerlebnis zu bieten.

Hasbro Chef ist begeistert

Hasbro hat während eines Investorenkonferenz die Zusammenarbeit mit Saber Interactive offiziell angekündigt. CEO Chris Cocks äußerte sich begeistert über die Partnerschaft und betonte: "Ich freue mich ganz besonders, dies heute anzukündigen, da ich ein persönlicher Fan von vielen Spielen dieses Teams bin. Hasbro und Saber Interactive werden gemeinsam an einem brandneuen Videospiel arbeiten, das von dem Team entwickelt wird, das hinter dem Megahit von 2024, Warhammer 40.000: Space Marine 2, steht. Dieser neue AAA-Titel, der auf einer unserer Tentpole-IPs basiert, wird mit Sicherheit ein Hit werden, da er hochaktuelle Einzelspieler-Action und einen fantastischen Multiplayer mit der Swarm-Technologie von Saber kombiniert." Das bedeutet, dass das Spiel auf einer bekannten Marke basieren wird.

Fans spekulieren eifrig

Das neue Spiel soll von Sabers Swarm Tech profitieren, einer Technologie, die riesige Gegnerhorden auf dem Bildschirm ermöglicht. Diese Gegnerhorden konnte man bereits in Space Marine 2 erleben, und sie eignen sich perfekt für actiongeladene Gefechte. Ob Hasbro diese Möglichkeit für seinen neuen Titel nutzen wird, bleibt abzuwarten.

Es wird spekuliert, ob es sich bei den Marken um Transformers, Magic: The Gathering oder Dungeons & Dragons handeln könnte. Aber auch andere kuriose Ideen wurden in der Community diskutiert – wie etwa ein düsteres Monopoly oder eine unerwartet brutale My Little Pony-Adaption mit epischen Massenschlachten.

Auf jeden Fall könnte die Zusammenarbeit zwischen Hasbro und Saber Interactive einen interessanten AAA-Titel hervorbringen. Welche bekannte Hasbro-Marke am Ende adaptiert wird, bleibt bis zur offiziellen Ankündigung spannend, aber die Community spekuliert weiter, ob es am Ende eine der eher geeigneten Marken wird oder ob am Ende eine kuriose My Little Pony-Massenschlacht dabei herauskommt.