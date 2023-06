Spider-Man 2: Die Map ist "ungefähr doppelt so groß", Queens und Brooklyn sind neu dabei.

In Insomniacs Spider-Man 2 bekommt ihr noch ein gutes Stück mehr Platz, um euch in New York auszutoben.

Tatsächlich ist die Map nach Angaben von Creative Director Brian Intihar "ungefähr doppelt so groß" wie im ersten Teil.

Was kommt neu dazu?

Im Gespräch mit der Famitsu (via Push Square) verrät Intihar, dass Queens und Brooklyn als neue Stadtteile zur Map hinzukommen.

"Diese beiden Stadtteile sind etwas kleiner und wohnlicher und haben daher einen anderen Charme als Manhattan", erzählt er. "Wir haben einige unerwartete Situationen vorbereitet, die wir noch nie gesehen haben, wie z. B. Kämpfe auf dem Fluss, der zwischen den Vierteln verläuft, also freut euch darauf."

Weitere Meldungen zu Spider-Man 2:

Wer sich virtuell gerne durch die Gegend schwingt, hat in Spider-Man 2 also etwas mehr zu tun.

Spider-Man 2 soll im Herbst 2023 für die PlayStation 5 erscheinen. Ein konkretes Release-Datum steht bisher noch aus.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten