Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 auf PS5

Auch Insomniac betrat auf dem Summer Game Fest die Bühne, diesmal vertreten durch Game Director Brian Intihar.

Nicht nur wurde die Boxart des Spiels enthüllt, sondern auch ein wenig neues Gameplay gezeigt, bei dem Peter Parker mit seinem Symbiontenanzug ein paar von Kravens Leuten vermöbelt.

Weitere nennenswerte Details: Venom kommt vor, ist allerdings nicht der Symbiont von Eddie Brock.

Und zu guter Letzt gab es auch endlich einen Termin für den mit Spannung erwarteten Titel, in dem man erstmals beide Spider-Männer spielen wird: So wird Spider-Man 2 am 20. Oktober 2023 auf der PlayStation 5 erscheinen.