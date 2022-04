Spider-Man: Tech-Demo zeigt, wie der Held auf der UE5 aussehen könnte

Was man im Netz nicht so alles findet, wenn man die Fühler ausstreckt. In diesem Fall ist es ein neues Video, indem sich Spider-Man in einer UE5-Demo durch eine bekannte Metropole schwingt - und ihr könnt euch diese Tech-Demo sogar selbst herunterladen.

Spider-Man wagt einen Blick auf die nächste Generation

Die beeindruckend große Stadt aus The Matrix Awakens dient dem Spinnenheld als Spielplatz. Verantwortlich für diesen kleinen Next-Gen-Ausflug ist YouTuber dwr. Er hat sich das Spider-Man-Modell von Lewis Fiford geschnappt, der diesen bereits für ein UE4-Projekt erstellt hatte (danke, DSOG).

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Der alte Spidey schwingt nun durch eine frische Umgebung, wenn auch nicht ganz perfekt ausgeführt. Hier und dort kommt es mal unsauberen Bewegungen und Animationen. Wenn man bedenkt, dass das UE4-Projekt selbst noch in der Entwicklung ist, kann man besser darüber hinwegsehen.

Zusätzlich stellt die Demo eine "hohe Belastung" dar, weshalb die Bildrate nicht immer mitspielt. Trotzdem klettert, springt und spinnt der rote Marvel-Held fröhlich durch die Gegend und lässt sich davon nicht beirren.

Einen Link zur Demo findet ihr hier. Dort könnt ihr die 17,33 GB große Datei herunterladen und selbst mit Spidey durch die Megacity schwingen.