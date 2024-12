Spiel des Jahres laut Metcritic: Das sind die am besten bewerteten Titel des Jahres 2024

Wer wird wohl bei den diesjährigen Game Awards gewinnen und so richtig abräumen? Sicherlich hat jeder von euch bereits einen Favoriten für die von Geoff Keighley moderierte Show, die am Ende jedes Jahres die besten Spiele kürt. Am 13. Dezember um 1:30 Uhr morgens findet die große Verleihung live statt. Die Nominierungen aller Kategorien stehen bereits fest, und Astro Bot sowie Final Fantasy 7 Rebirth stehen besonders oft auf der Liste.

Welches nominierte Spiel ist der Sieger?

Welche der vielen Spiele aus diesem Jahr nominiert werden und am Ende den Preis mit nach Hause nehmen, entscheidet eine Jury - außer beim Community-Preis, hier habt ihr 30 Spiele nominiert. Die Frage, wer also letztendlich gewinnt, können wir nicht beantworten. Dafür können wir die Frage stellen, welche Spiele gewinnen würden, wenn es nur nach der Metacritic-Wertung gehen würde. Die Sieger laut Metacritic wären dann:

Game of the Year – Astro Bot (94 Punkte)

– Astro Bot (94 Punkte) Best Independent Game – UFO 50 (91 Punkte)

– UFO 50 (91 Punkte) Best Debut Indie Game – Balatro (90 Punkte)

– Balatro (90 Punkte) Best Action Game – Call of Duty: Black Ops 6 (83 Punkte)

– Call of Duty: Black Ops 6 (83 Punkte) Best Action / Adventure Game – Astro Bot (94 Punkte)

– Astro Bot (94 Punkte) Best RPG – Elden Ring: Shadow of the Erdtree (94 Punkte)

– Elden Ring: Shadow of the Erdtree (94 Punkte) Best Fighting Game – Tekken 8 (90 Punkte)

– Tekken 8 (90 Punkte) Best Family Game – Astro Bot (94 Punkte)

– Astro Bot (94 Punkte) Best Sim / Strategy Game – Unicorn Overlord (86 Punkte)

– Unicorn Overlord (86 Punkte) Best Sports / Racing Game – WWE 2K24 (81 Punkte)

– WWE 2K24 (81 Punkte) Best Multiplayer Game – Tekken 8 (90 Punkte)

– Tekken 8 (90 Punkte) Best Mobile Game – Balatro (90 Punkte)

– Balatro (90 Punkte) Best VR / AR Game – Asgard’s Wrath 2 (86 Punkte)

– Asgard’s Wrath 2 (86 Punkte) Best Narrative – Metaphor: ReFantazio (94 Punkte)

– Metaphor: ReFantazio (94 Punkte) Best Art Direction – Astro Bot (94 Punkte)

– Astro Bot (94 Punkte) Best Adaptation – Arcane (86 Punkte)

Hier räumen Astro Bot und Balatro die meisten Preise ab. Astro Bot hält auf Metacritic eine Wertung von fantastische 94 Punkten, die sich aus 139 Tests zusammensetzen. Damit würde es den begehrten Award für das Spiel des Jahres erhalten. Auch wir haben dem familienfreundlichen Plattformer 5 Sterne verliehen. Auf "nur" 90 Punkte kommt Balatro. Das Indie-Roguelike-Kartenspiel hat viele Spieler dieses Jahr begeistert - ganz zur Überraschung des Schöpfers. Auch Tekken 8 besitzt 90 Punkte und kommt zweimal in der Liste vor. Die höchste Punktzahl unabhängig von den Game Awards haben Astro Bot, Elden Ring: Shadow of the Erdtree und Metaphor: ReFantazio mit je einer 94er-Wertung erreicht.