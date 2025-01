Spiele im Game Pass büßen angeblich viele Verkäufe ein, die PS5 könne davon sogar profitieren

Spiele, die Teil des Game Pass sind, können anscheinend "bis zu 80 Prozent ihrer erwarteten Premium-Verkäufe" einbüßen.

Das sagt zumindest der Journalist Christopher Dring, Head of Games B2B bei GamesIndustry. PS5-Verkäufe könnten davon wiederum sogar profitieren.

Ist der Game Pass ein gutes Geschäft für Entwickler?

Während einer Q&A-Runde im InstallBase-Forum wurde Dring zu seiner Meinung über den Game Pass und dessen Einfluss auf den Markt befragt.

"Anekdotisch betrachtet können Spiele, die im Game Pass enthalten sind, damit rechnen, etwa 80 % der erwarteten Premium-Verkäufe auf der Xbox zu verlieren", schreibt er.

"Das ist die Zahl, die immer wieder genannt wird. Es ist weniger, wenn es sich um einen großen Mainstream-Release handelt, aber im Allgemeinen... schaut euch an, wie niedrig Hellblade 2 in den Charts war. Oder wo Indiana Jones landete. Oder sogar Starfield. Der Game Pass hat den Verkäufen dieser Titel auf der Xbox eindeutig geschadet."

"Aber... wenn es sich um ein Spiel für mehrere Plattformen handelt, kann es von Vorteil sein", fügt er hinzu. "Der Anstieg der Spielerzahlen auf einer Xbox kann sich zum Beispiel stark auf die Verkaufszahlen auf der PlayStation auswirken."

Im Hinblick auf die Effektivität solcher Abo-Modelle sei er "zwiegespalten", es hänge sehr vom Genre und der Art des Spiels ab: "Versucht mal, ein Indie-Spiel auf der Xbox zu sein, das nicht im Game Pass enthalten ist…"

Aber im Allgemeinen sei es "sehr, sehr sehr schwierig", die Leute in den Jahren 2024 und 2025 dazu zu bewegen, das eigene Spiel zu spielen. "Und ein Abo rückt Spiele bei vielen Leuten ins Rampenlicht."

"Wir wissen aus Daten, dass es eine Menge Leute gibt, die nur Call of Duty spielen. Und wenn einige dieser Leute beschlossen haben, Call of Duty in diesem Jahr über den Game Pass zu spielen, und dieselben Leute die Gelegenheit genutzt haben, andere Game Pass-Spiele zu spielen, also Spiele, die sie sonst nicht gespielt hätten... dann ist es schwer zu behaupten, dass das eine schlechte Sache ist."