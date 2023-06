Spielt jetzt Lies of P auf PC, PS5 und Xbox Series an, bevor das Spiel am 19. September erscheint

Auch das südkoreanische Soulsborne Lies of P zeigte sich mit einem frischen Trailer, der sehr stimmungsvoll daherkam und unter anderem bestätigte, dass auch Jiminy Cricket in der düsteren und sicher ziemlich freien Neuerzählung von Pinocchio Spiel eine Rolle spielen wird.

Das Video gab sich extrem stimmungsvoll und Pinocchio übte seine Timothee Chalamet Imitation.

Schaut her, was der Titel kann:

Am Schluss gab es für Interessierte gleich zwei gute Nachrichten: Zunächst einmal kamen die Entwickler Neowiz mit einem Release-Termin um die Ecke: Das Spiel erscheint am selben Tag wie Mortal Kombat 1: Am 19. September 2023.

Die andere gute Nachricht: Ihr könnt ihn jetzt schon Probespielen, denn zeitgleich mit dem Trailer-Reveal ist eine Demo auf Steam, im PlayStation Store und auf Xbox erschienen

Lies of P erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series und PC.