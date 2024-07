Spielt Remnant 2 jetzt kostenlos, wenn ihr diese PlayStation-Mitgliedschaft besitzt

Wie Gunfire Games jetzt bestätigt, ist Remnant 2 ab sofort kostenlos spielbar. Das gilt allerdings nur für Mitglieder von zwei ganz bestimmten PlayStation-Abonnements.

Remnant 2 auf PlayStation Plus

Remnant 2 kommt heute offiziell in den Katalog von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium. Den Titel könnt ihr als Mitglied also völlig kostenfrei spielen, wenn man von dem monatlichen Betrag für das Abo absieht.

Die Standard-Edition des Spiels könnt ihr außerdem nur auf der PlayStation 5 zocken.

Gunfire Games hat auf X verkündet, dass ihr Spiel ab heute im PlayStation-Plus-Katalog zur Verfügung gestellt wird. "Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Remnant 2 kostenlos für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder verfügbar wird. Kämpfe gegen tödliche Kreaturen und gottähnliche Bosse in furchterregenden Welten, entweder allein oder im Koop mit bis zu zwei Freunden!"

"Remant II ist die Fortsetzung des Bestsellers Remnant: From the Ashes, in dem die Überlebenden der Menschheit in furchterregenden Welten gegen neue tödliche Kreaturen und gottähnliche Endgegner antreten müssen", schreibt PlayStation in ihrem Blog.

"Spielt alleine oder im Koop-Modus mit zwei anderen Freunden, um die Tiefen des Unbekannten zu erforschen und ein Übel aufzuhalten, das die Realität selbst zerstört. Um erfolgreich zu sein, müssen sich die Spieler auf ihre eigenen Fähigkeiten und die ihres Teams verlassen, um die schwierigsten Herausforderungen zu meistern und die Auslöschung der Menschheit abzuwenden."

Und ich kann euch den Titel sowieso empfehlen, wie ich schon unzählige Male geschrieben habe. Ich werde nicht müde, es wieder zu tun.