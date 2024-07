Splatoon 3: Bereit für das Grand Festival und neue amiibo?

Das Grand Festival ist das bisher größte Splatfest in Splatoon 3. Es bietet euch drei Tage voller Musik und neuer Inhalte.

Bereit für diese riesige Part in Splatoon 3?

Vom 13. bis 16. September findet das bunte und musikalische Splatfest statt. Wer eine Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft hat, kann an dem farbenfrohen Treiben teilnehmen.

Und was erwartet euch bei diesem großen Fest? Nun, es werden alle drei Kult-Bands aus der Splatoon-Serie auftreten - also Die Squid Sisters, Off the Hook und Deep Cut. Auch Surimi Syndicate, das Moderatoren-Team des Anarchie-Splatcast, ist mir dabei.

Während des Grand Festivals geht es vor allem darum, Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft gegenüberzustellen. Könnte es sich hier um das letzte große Highlight für Splatoon 3 handeln? Immerhin wirkt es ähnlich groß, wie das Abschlussfest aus dem zweiten Teil. Ein viertes Splatoon wurde bisher allerdings nicht angekündigt - vielleicht kommt es ja nächstes Jahr mit der Switch 2 zusammen?

Am 4. September wird Nintendo dann auch noch vier neue amiibo-Figuren auf den Markt bringen, die in zwei Sets aufgeteilt sind.