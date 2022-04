Splatoon 3 sorgt für einen bunten September - Release-Datum ist jetzt bekannt

Der Herbst wird dieses Jahr besonders bunt, denn Splatoon 3 kommt Anfang September auf die Nintendo Switch.

Streicht euch den 9. September bunt im Kalender an

Am 9. September fällt der knallbunte Startschuss für die Farbschlachten in Splatsville. Das bestätigt Nintendo heute in einer Pressemitteilung.

Splatoon 3 bietet für 4-gegen-4-Schlachten, in denen Spieler und Spielerinnen mit anderen Inklingen und Oktolingen gegeneinander antreten.

Auf eure Gegner schießt ihr dabei aber nicht primär, denn es geht vor allem darum, welches Team die meiste Fläche einfärbt. Da es sich um einen Multiplayer handelt, benötigt ihr eine Mitgleidschaft bei Nintendo Switch Online, um das Spiel zocken zu können.

Wer von den Multiplayer-Kämpfen mal genug hat, kann außerdem eine frische Singleplayer-Kampagne genießen oder zu zweit in den Koop-Modus Salmon Run einsteigen, um verschiedene Bosse zu bekämpfen.

Kleines Leckerli für Splatoon-2-Besitzer

Für Besitzer von Splatoon 2 gibt noch einen kleinen Leckerbissen. Sofern ihr ene aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket besitzt, könnt ihr euch die Splatoon 2: Octo Expansion kostenlos herunterladen, um euch schonmal auf den dritten Teil einzustimmen.

In diesem Zusatzinhalt spielt ihr einen Oktoling-Agenten mit Gedächtnisverlust, der sich durch insgesamt 80 Testeinrichtungen klecksen muss, um diesem Alptraum zu entfliehen. Habt ihr es geschafft, könnt ihr mit eurem eigenen Oktoling ein paar Multiplayer-Kämpfe bestreiten.