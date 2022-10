Splatoon 3 Splatfest: Termine und Zeiten - Wann ist das nächste Splatfest?

Auch in Splatoon 3 ist natürlich das Splatfest wieder als Event mit von der Partie. Diesmal müsst ihr euch aber nicht zwischen zwei Teams entscheiden, sondern zwischen drei Teams.

Wählt eure Seite und am Ende entscheidet ihr durch Erfolge in Multiplayer-Matches in Splatoon 3, welches dieser drei Teams das Splatfest für sich entscheidet.

Unser Guide zeigt euch unter anderem, wann das nächste Splatfest stattfindet und worum es geht.

Inhalt:

Wann findet das nächste Splatfest in Splatoon 3 statt?

Das nächste Splatfest in Splatoon 3 findet im November 2022 statt. Hier sind die genauen Zeiten:

Start: Samstag, 12. November 2022, 2 Uhr

Samstag, 12. November 2022, 2 Uhr Ende: Montag, 14. November 2022, 2 Uhr

Worum geht es beim nächsten Splatfest in Splatoon 3?

Das Splatfest im November fällt mit der Veröffentlichung von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur zusammen und stellt diese beiden Spiele dementsprechend in den Mittelpunkt des Geschehens.

Die Frage lautet diesmal: "Von welchem Typ ist dein Partner-Pokémon?"

Ihr könnt euch für Team Pflanze, Team Feuer oder Team Wasser entscheiden.

Beim nächsten Splatfest geht es um Pokémon.

Was sind die bisherigen Splatfest-Ergebnisse in Splatoon 3?

Nachfolgend seht ihr die bisherigen Splatfest-Ergebnisse in Splatoon 3, aufgeteilt nach Region.

Splatfest Sieger

(NA, NZ, AU) Sieger

(Europa) Sieger

(Japan) Was muss mit auf eine einsame Insel?

Werkzeug, Futter oder Spaß? Werkzeug Werkzeug Werkzeug Was ist das beste?

Stein, Papier oder Schere? Stein Stein Stein

Wie funktioniert das Splatfest?

Ein Splatfest findet alle paar Wochen in Splatoon 3 statt und lädt Spielerinnen und Spieler dazu ein, sich in Online-Kämpfen einem Team anzuschließen und für dessen Erfolg zu kämpfen.

In der ersten Hälfte des Splatfest werden dabei 4-gegen-4-Revierkämpfe absolviert, an denen ihr alleine oder in Gruppen von zwei bis vier Spielern teilnehmen könnt.

In der zweiten Hälfte steht der Dreifarb-Kampf auf dem Programm. Hier kämpfen vier Spieler des erstplatzierten Teams gegen jeweils zwei Spieler der beiden Verfolger-Teams. Wer innerhalb von drei Minuten eine Map am meisten einfärbt, gewinnt die Runde.

Das Verteidiger-Team (mit vier Spielern) muss dabei das Surimi-Signal in der Mitte der jeweiligen Arena schützen. Gelingt es den Angreifern, sich das Signal zu schnappen, erhalten sie in Form des Giga-Sprinklers Unterstützung vom Surimi Syndicate und somit noch mehr Tintenmunition.

Wie wähle ich ein Splatfest-Team?

In den Tagen vor Beginn des Splatfest könnt ihr euch während der Aufwärmphase für ein Team entscheiden. Geht zum Hauptplatz in Splatsville und ihr solltet ein gelbes Zelt sehen, an dem T-Shirts hängen. Ebenso solltet ihr eine Anzeige mit allen drei Teams rechts daneben sehen.

Schaut euch diese Tafel genauer an, indem ihr die A-Taste drückt, dort entscheidet ihr euch dann für das gewünschte Team und könnt es im Spiel mit einem T-Shirt repräsentieren.

Was sind Tritonshörner?

Während der Aufwärmphase und während des Splatfest könnt ihr Tritonshörner als Belohnung bekommen. Diese In-Game-Währung trägt zur Punktzahl eures gewählten Teams bei.

Ihr bekommt Tritonshörner, indem ihr normale Online-Matches oder Salmon Run absolviert, um eure Katalogstufe zu erhöhen.

Während des Events könnt ihr zudem Tritonshörner in der Multiplayer-Lobby am Automaten gegen zufällige Belohnungen eingetauscht werden.