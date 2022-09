Splatoon 3: Tonnenweise Material ist schon jetzt im Netz gelandet

Am Freitag ist es so weit. Dann wird Splatoon 3 auf der Nintendo Switch veröffentlicht und sorgt für jede Menge knallbunten Spaß. Aber auch schon einige Tage vor Release scheinen ein paar Farbklekse - oder eher Farbeimer - im Internet verteilt worden zu sein. Dort tummeln sich jetzt geleakte Bilder und illegale Raubkopien des Spiels.

Der bunteste Leak des Jahres

Im Subreddit des teambasierten Shooters und auf YouTube gibt es jede Menge buntes Gemenge zu sehen. Darunter selbstverständlich auch Spoiler zum Story-Modus, wie etwa Boss-Leaks. Einige Spieler haben es geschafft, schon vor dem offiziellen Release eine Kopie in die Finger zu bekommen. Angeblich sollen es sogar gecrackte Versionen im Umlauf sein. Hier hat jemand eine Kopie des Spiels einfach online von einem privaten Verkäufer erwerben können:

Wer den Story-Modus also ohne Spoiler genießen will, sollte besser vorsichtig im Internet surfen, auch wenn der Subreddit und andere Foren die Nutzer ermahnen, eben diese zu vermeiden. Immerhin können die Spieler noch keinen Fuß in den Multiplayer setzen, da die Server für diesen erst am 9. September freigeschaltet werden.