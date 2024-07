Splatoon 3: WM-Sieger müssen ihren Titel abgeben - angeblich wegen Rassismus

Bei der Weltmeisterschaft von Splatoon 3 hatte eigentlich Team Jackpot gewonnen. Dieser Sieg wurde jedoch von Nintendo annulliert, nachdem der entwickler Verstöße gegen die Community-Richtlinien feststellte. Dabei ging es um rassistische Äußerungen.

Nintendo greift hart durch und bestraft Sieger der Splatoon-3-WM

Was genau vorgefallen ist, hat Nintendo nicht öffentlich dargelegt. Doch von Team Jackpot wurden kürzlich rassistischen Kommentare einzelner Mitglieder - so etwa rassistische sprache oder Witze - dokumentiert. Es liegt also nahe, dass dies der Grund für die Aberkennung des Meisterschaftstitels der Splatoon 3 World Championship 2024 ist.

An update on the 2024 Splatoon 3 World Championship: pic.twitter.com/pYUMQzmj7S — Nintendo Versus (@NintendoVS) July 23, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Wir sind darauf aufmerksam geworden, dass bestimmte Mitglieder von Team Jackpot, dem Team, das kürzlich die Splatoon 3-Weltmeisterschaft gewonnen hat, beim Spielen von Splatoon 3 auf eine Art und Weise gehandelt haben, die nicht im Einklang mit unseren Community-Richtlinien steht", so Nintendo.

"Infolgedessen wird der Sieg von Team Jackpot als ungültig betrachtet und das Team erhält keine Trophäen, die mit dem Event verbunden sind", heißt es in der Erklärung weiter. Das Turnier selbst liegt bereits einige Monate zurück. Es wurde im April 2024 abgehalten - zusammen mit dem Mario Kart 8 Deluxe World Championship.

"Außerdem wird das Splashtag-Banner im Spiel, das an den Sieg erinnert, in einem kommenden Software-Update angepasst werden. Nintendo liegen unsere Spieler und unsere Community sehr am Herzen, und wir nehmen unsere Verantwortung, unsere Community-Richtlinien einzuhalten, sehr ernst."