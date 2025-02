Split Fiction bringt 79 GB bei etwa 15 Stunden Gameplay auf den Tisch und das ohne Preload - Alle Infos zu Preis, Größe, PC-Anforderungen und Spieldauer

Split Fiction ist nur noch wenige Tage entfernt. Am 6. März erscheint das neue Koop-Abenteuer von den Machern von It Takes Two auf PC und Konsolen. Durch den riesigen Erfolg des letzten Spiels lasten hohe Erwartungen auf den Schultern von Hazelight Studios. Und auf den Schultern eurer Festplatte bald fast 80 GB. Zumindest geht diese Zahl aus einem Beitrag von PlayStation Game Size hervor. Weitere Details zum Spiel sind ebenfalls bekannt.

Split Fiction Genre: Koop-Action-Plattformer

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 6. März 2025

Entwickler / Publisher: Hazelight / Electronic Arts

Die wichtigsten Infos und Zahlen zu Split Fiction

Wir haben die wichtigsten Informationen zu Split Fiction für euch in diesem Artikel zusammengesammelt.

Preis: Für das Koop-Erlebnis zahlt ihr auf Steam und bei Xbox 49,99 Euro. Vorbestellungen scheinen auf der PlayStation derzeit nicht verfügbar zu sein. It Takes Two kostete seinerzeit 39,99 Euro.

Downloadgröße: Laut PlayStation Game Size soll Split Fiction etwa 79 GB groß werden. Auf Steam werden 85 GB freier Speicherplatz empfohlen. Bei der Menge an interessanten Spielen, die derzeit erscheinen, könnte eine kleine Aufräumaktion auf eurer Festplatte also sicher nicht schaden.

Preload: Bei solchen Zahlen hofft ihr sicher auf einen Vorabdownload. Den soll es laut mehreren Quellen allerdings nicht geben. Zum Startschuss loszocken könnt ihr voraussichtlich also nicht. Aber wie schlimm kann das bei einem lustigen Couch- oder Online-Koop-Abenteuer schon sein?

Spielzeit: Split Fiction soll, wie auch It Takes Two, laut Screen Rant 12 bis 14 Stunden umfassen. Vermutlich wird es auch hier darauf ankommen, wie viel Quatsch ihr unterwegs macht. In It Takes Two gab es viele Minispiele und optionale Erlebnisse. Man kann also davon ausgehen, dass Split Fiction ebenfalls ein paar kleine Spielereien abseits des Hauptweges eingebaut hat.

PC-Anforderungen: Mindestens solltet ihr für Split Fiction eine GTX 970 oder Radeon RX 470 sowie einen Intel Core i5-6600K oder AMD Ryzen 5 2600X mitbringen. Empfohlen wird eine RTX 3070 oder AMD Radeon 6700 XT sowie einen Intel Core i7-11700k oder AMD Ryzen 7 5800X.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Laut PlayStation Game Size können Interessierte bereits am 4. März in die ersten Tests reinlesen. Zudem soll es angeblich 21 Trophäen zu holen geben und es soll Anspielungen an einige weitere Titel in Split Fiction geben. Ach ja, und Crossplay und den Freunde-Pass erwähnt der Account ebenfalls. Wir haben euch diese Funktion in diesem Artikel näher vorgestellt.

Was ist Split Fiction? In diesem Koop-Spiel landen Mio und Zoe, die nur ihre Leidenschaft für das Erschaffen von Videospielen teilen, in einer Simulation, die zwischen ihren Geschichten hin und her springt. Gemeinsam müssen sie einen Weg aus dieser Sci-Fi- und Fantasy-Hölle hinausfinden. Natürlich gibt es dabei einige Herausforderungen, die sie gemeinsam meistern müssen.

"Fliehe vor einer explodierenden Sonne, fordere einen Affen zum Tanzwettbewerb heraus, probier ein paar coole Tricks auf dem Hoverboard, kämpfe gegen eine böse Katze und nutze alles als Fortbewegungsmittel, egal ob Gravitationsrad oder Sandhai", schreibt Hazelight. "Erlebe völlig unterschiedliche Welten, überraschende neue Fähigkeiten und abwechslungsreiches Gameplay, das platforming, Schleichmanöver, Rätsel und mehr umfasst."