Split Fiction erhält das beste Feature aus It Takes Two: Der Freunde-Pass kehrt zurück und ihr müsst das Spiel nicht doppelt kaufen, um doppelt vom Spielspaß zu profitieren

It Takes Two ist ein kleines Meisterwerk. Das Koop-Abenteuer macht extrem viel Freude, strotzt vor kreativen Ideen und ist dabei auch noch bezahlbar. Nur 40 Euro kostete der Titel und das Beste daran? Nur einer musste sich das putzige Spiel kaufen, denn der Koop-Partner durfte dank Freunde-Pass einfach kostenlos mitspielen. Eine grandiose Funktion, die nur das Erlebnis und den Spaß des Spielers berücksichtigt und nicht darauf abzielt, den Gewinn um jeden Preis zu maximieren.

Split Fiction Genre: Koop-Action-Plattformer

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 6. März 2025

Entwickler / Publisher: Hazelight / Electronic Arts

Freunde-Pass auch in Split Fiction verfügbar

Trotz dieses großzügigen Koop-Features, hat Hazelight bereits mehr als 20 Millionen Einheiten vom Spiel des Jahres 2021 verkauft. Ein finanzieller Erfolg, der direkt einen weiteren Titel nach sich zieht: Split Fiction. Und weil es so gut ankam, bringt das Studio den beliebten Freunde-Pass auch hier wieder ins Spiel. Dazu muss gesagt sein, dass es nicht möglich ist, It Takes Two allein zu zocken. Ein Partner war zwingend nötig, um in das verrückte Rätsel-Abenteuer zu starten.

So funktioniert der Freunde-Pass: Der Freunde-Pass funktioniert so, dass euer Koop-Partner eine Testversion des Spiels erhält und herunterlädt. Den Fortschritt kann dieser dann sogar mitnehmen kann, sollte dieser sich später zum Kauf des Spiels entscheiden. Euer Gratis-Mitspieler muss aber keinen Cent ausgeben, um den Titel bis zum Ende mit euch zu genießen. Er ist eben nur von euch abhängig und benötigt eine Einladung von euch, um ins Spiel zu gelangen. Selbstständig ist es für Pass-Nutzer nicht möglich, ein Spiel zu starten.

Zum Freunde-Pass in Split Fiction, dem kommenden Koop-Abenteuer des Studios, gibt es diesmal auch noch Crossplay. So können Spieler noch flexibler zusammen zocken. Wer sich zudem unsicher ist, ob er oder sie das Spiel kaufen möchte, bietet Hazelight die Möglichkeit, dass sich beide Spieler eine Testversion von Split Fiction zulegen und zocken. Den Fortschritt können beide dann in die gekaufte Version mitnehmen. Keiner verliert, jeder gewinnt.

Wie Hazelight vor einigen Wochen bestätigte, will das schwedische Studio unter der Leitung von Josef Fares keine Live-Service-Spiele entwickeln. "Wir werden sie nicht machen, ich glaube nicht an sie", sagt er. Er glaube nicht daran, dass Live-Service der richtige Weg sei. Ihr braucht euch also keine Sorgen, machen, dass neben dem Freunde-Pass irgendwann ein Battle-Pass auftaucht.