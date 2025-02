Split Fiction: "Das garantiere ich" - Hazelight wird niemals Live-Service-Games machen, sagt Gründer Josef Fares nach EAs Idee in Bezug auf Dragon Age

Es ist noch nicht lange her, da hatte EA-Chef Andrew Wilson angedeutet, dass sich Dragon Age: The Veilguard besser geschlagen hätten, wenn es ein Live-Service-Game gewesen wäre.

Split Fiction Genre: Koop-Action-Plattformer

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 6. März 2025

Entwickler / Publisher: Hazelight / Electronic Arts

Das sorgte für die ein oder andere hochgezogene Augenbraue in der Branche und auch Josef Fares, der Gründer von Hazelight (It Takes Two, Split Fiction) ist davon nicht begeistert. Er sagt, Hazelight werde "niemals ein Live-Service-Spielestudio" sein und er werde sich "niemals" dafür entscheiden.

Nicht überzeugt davon

"Wir werden sie nicht machen, ich glaube nicht an sie", sagte er während eines Preview-Events zum kommenden Titel Split Fiction gegenüber unseren englischen Eurogamer-Kollegen.

"Ich denke, [Live-Service] ist nicht der richtige Weg. Ich hoffe, dass sich immer mehr [Entwickler] auf ihre Leidenschaft und das, woran sie glauben, konzentrieren. Letzten Endes sehen wir deutlich - und Hazelight ist der lebende Beweis dafür -, dass man immer noch ein großes Publikum erreichen kann, wenn man auf seine Vision vertraut und sie umsetzt. Das ist es, worauf sich die Menschen konzentrieren sollten."

Es geht nicht immer nur um Geld

"Ich habe Verständnis dafür, dass die Publisher sich viele Sorgen um die 'Geldfrage' machen", fährt er fort. "Aber ich denke, man muss auch verstehen, dass wir hier mit einem Kunstwerk arbeiten, also muss man auch die Kreativität respektieren. Man muss sich in der Mitte treffen. Man darf sich auch nicht zu sehr auf die Kreativität konzentrieren. Du kannst nicht einfach sagen: 'Gebt mir 100 Millionen Dollar, ich will tun, was ich tun will'."

"Es muss ein Gleichgewicht geben. Es darf nicht nur die finanzielle Seite im Vordergrund stehen. Also, nein, das wird bei einem Hazelight-Spiel nicht passieren, niemals. Das garantiere ich."

Nach dem Erfolg von It Takes Two, das sich 20 Millionen Mal verkauft hat, steht als nächstes das Koop-Spiel Split Fiction auf dem Programm, das am 6. März 2025 für PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S erscheint. Und es scheint genau der Koop-Knaller zu werden, den ihr euch von Hazelight erhofft habt.