Split Fiction wird genau der Koop-Knaller, den ich mir von Hazelight erhofft habe

Auf Split Fiction freue ich mich schon, seit das neue Spiel der Hazelight Studios bei den Game Awards 2024 vorgestellt wurde. Bislang hat mich noch kein Projekt des Gründers Josef Fares enttäuscht, und It Takes Two ist eines der wenigen Spiele, die meine eigentlich nur wenig an Games interessierte Frau mit mir zusammen gespielt hat und wirklich Spaß dabei hatte. Zumindest bis zu dem Augenblick, als wir die niedliche Elefantendame Cutie mit einem Schraubenzieher quälen und töten mussten.

Aber solche Hazelight-Momente, wie Fares die unerwarteten Schläge in die Magengrube nennt, gehören für ihn zum Gesamterlebnis dazu, und auch in A Way Out gab es bereits eine explizite Folterszene. Mal sehen, was Split Fiction in dieser Richtung aufbieten wird. Aber zurück zum Thema: Nur wenige Wochen vor dem Release am 6. März hatte ich die Gelegenheit, für gut vier Stunden in die Parallelwelten der beiden Protagonistinnen einzutauchen und mehrere Level und optionale Episoden zu spielen.

Der wilde Koop-Ritt beginnt, als die beiden noch erfolglosen Autorinnen Mio und Zoe, die Fares übrigens nach seinen Töchtern benannt hat, eine Einladung der Rader Corporation erhalten. Deren CEO, der aalglatte und definitiv nicht vertrauenswürdige Tech-Tycoon J.D. Rader, hat eine Maschine konstruiert, die Ideen für Geschichten aus dem Gehirn extrahiert und direkt als fertiges Bestseller-Buch ausgeben soll. Was kann da schiefgehen?

Eine ganze Menge, wie sich herausstellt, denn Schleimbeutel Rader hat vor, seine Versuchspersonen schamlos auszunutzen und ihrer Kreativität komplett zu berauben. Während Zoe und einige andere Autoren sich bereitwillig für das Experiment zur Verfügung stellen, riecht Mio Lunte und weigert sich, sich an die Maschine anschließen zu lassen. Es kommt zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf sie zusammen mit Zoe in eine Simulation ihrer beider Gedankenwelten transportiert wird.

Nach der straff erzählten Einführung geht es auch gleich ordentlich zur Sache, als sich die beiden Frauen zunächst in der dystopischen Science-Fiction-Welt von Mio wiederfinden. Im Splitscreen bahnen sie sich ihren Weg durch einen riesigen Industriekomplex, rennen an Wänden entlang, springen über Abgründe und kämpfen gegen ein Raumschiff. Ziel ist es, am Ende eines Abschnitts einen Glitch in der Matrix zu erreichen, der sie zur nächsten Episode und irgendwann hoffentlich wieder zurück in die Realität führt.

Split Fiction - Angspielt 1 of 8 Attribution

Zuerst geht es nach dem bestandenen Sci-Fi-Parkours erst einmal in Zoes Fantasy-Welt und die unfreiwillig aufeinander angewiesenen Frauen müssen sich einen Weg durch eine mittelalterliche Stadt voller Trolle bahnen, die ihnen immer dicht auf den Fersen sind. Die Sprungpassagen sind teilweise recht anspruchsvoll und erwischt euch ein Troll oder ihr fallt in einen Abgrund, dann müsst ihr ein paar Sekunden warten, bevor ihr wieder einsteigen könnt. Überlebt der andere Spieler eure kurze Auszeit nicht, dann müsst ihr es eben gemeinsam nochmal versuchen. Aber das Spiel ist gnädig beim Anlegen von Speicherpunkten, mehr als ein paar Minuten Spielzeit verliert ihr nicht und selbst in den ganz schön knackigen Bosskämpfen müsst ihr nie ganz von vorne beginnen.

Während es in den Sci-Fi-Abschnitten actionreich zugeht und ihr mit Cyberbikes durch die Gegend brettert, aus allen Rohren auf Raumschiffe ballert oder euch mit der Gravitationspeitsche einen dicht befahren Himmels-Highway entlang hangelt, geht es in Zoes Fantasygeschichten meist etwas ruhiger und rätsellastiger zu. In einem umfangreichen Level verwandeln sich die beiden beispielsweise auf Knopfdruck in unterschiedliche Kreaturen, wie einen lila Gorilla, eine Fee oder ein Baumwesen, die jeweils über spezielle Fähigkeiten verfügen, die benötigt werden, um die Puzzles zu lösen. Ich habe an einigen Stellen mit meinem Koop-Partner eine ganze Weile geknobelt, aber auch ohne Tipps auf dem Bildschirm, gab es kein Rätsel, das sich nicht mit ein wenig Nachdenken und Ausprobieren lösen ließ.

Neben den abwechslungsreichen Hauptmissionen bietet Split Fiction auch eine ganze Reihe optionaler Episoden an. Das sind kürzere Geschichten, die einen Einblick in Mios und Zoes Gedankenwelt bieten und dabei auch das ein oder andere verdrängte Problem offenbaren. So konnte ich eine Mission als furzendes Schwein absolvieren und über einen Bauernhof Farm zu einem Picknickplatz gelangen, in dem ich zu Wurst verarbeitet wurde und mich selber grillen, mit Senf und Ketchup bestreichen und in ein Brötchen stecken musste. Ob das schon der besagte Hazelight-Moment war?

In einer weiteren Episode mit dem Titel Slopes of War rasen Mio und Zoe in einer futuristischen SSX-Version auf Hoverboards über ein Schlachtfeld, grinden auf Rohren und sammeln Punkte, indem sie möglichst spektakuläre Tricks in der Luft vollführen. Ganz ehrlich, so ein Cyberboard-Rennen könnte ich mir auch gut als eigenes Spiel vorstellen. Es ist beeindruckend, wie viele innovative Ideen die Entwickler in das Spiel gepackt haben: Sei es der epische Kampf gegen einen mechanischen Parkwächter, der euch über mehrere Etagen eines Parkhauses verfolgt, oder eine ganz besondere Flipper-Simulation, bei der ein Spieler den Flipper bedient, während der andere die Kugel steuert.

Auch wenn ich von der Hintergrundgeschichte der beiden Frauen noch nicht viel mitbekommen habe, der Fokus lag auf den vielen verschiedenen Spielmechaniken, sind mir die pragmatische Mio und die etwas naiv wirkende Zoe schon ein Stück weit ans Herz gewachsen und ich bin gespannt, wie ihre Story ausgeht. Für mich ist Split Fiction genau das Koop-Spiel, das ich mir von Hazelight gewünscht habe und werde auf jeden Fall am 6. März gleich am Start sein und mir einen Partner suchen, der sich mit mir in die Parallelwelten begibt. Dank dem Freundespass, kann ich jemand zum Spielen einladen, ohne dass er oder sie das Spiel auch kaufen muss – und das funktioniert diesmal auch plattformübergreifend.