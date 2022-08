SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake angekündigt, schickt euch in verschiedene Welten

THQ Nordic veröffentlicht ein brandneues Spiel zu SpongeBob SquarePants.

Entwickelt wird SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake vom Wiener Studio Purple Lamp, das zuletzt bereits für SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom – Rehydrated verantwortlich war.

Verschiedene Welten erwarten euch

In The Cosmic Shake verschlägt es SpongeBob und Patrick in sieben verschiedene Wunschwelten, darunter die Wildwest-Quallenfelder und Halloween-Rock-Bottom.

Dabei könnt ihr auf bekannte und neue Plattformer-Skills zurückgreifen, etwa den Angelhaken-Schwung und der Karate-Kick. Zur Verfügung stehen obendrein mehr als 30 verschiedene Kostüme, zum Beispiel SchneckBob und SpongeGa.

Die Charaktere werden von den Originalsprechern der Serie vertont und der Soundtrack umfasst insgesamt 101 Tracks aus der Serie, zu ihnen zählt auch Sweet Victory.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake ist für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch in Arbeit, ein Release-Termin steht noch aus.

Ihr könnt den Titel am Stand von THQ Nordic auf der gamescom 2022 anspielen.