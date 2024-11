Spyro Reignited Trilogy kommt heute in den Game Pass auf Xbox und PC

Microsoft hat bestätigt, dass die Spyro Reignited Trilogy in den Game Pass kommt.

Und lange müsst ihr darauf auch nicht mehr warten, denn sie ist bereits ab heute verfügbar.

Gleich drei neue Spiele im Game Pass

Somit kommen gleich drei neue Spiele in den Game Pass, denn die Spyro Reignited Trilogy besteht aus Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage und Spyro: Year of the Dragon.

Um die Spyro Reignited Trilogy spielen zu können, benötigt ihr den Game Pass Standard, den Game Pass Ultimate oder den PC Game Pass. Verfügbar ist die Collection auf Konsole, PC und via Cloud.

Den Inhalt der Spiele beschreibt man wie folgt:

Spyro the Dragon: Unser neuer lila Lieblingsdrache macht sich auf den Weg, um seine Drachenfreunde zu retten, die von dem Bösewicht Gnasty Gnorc (was für ein unglücklicher und doch treffender Name!) in Kristall verwandelt wurden. Spyro erkundet lebendige Drachenreiche, sammelt Edelsteine und flambiert seine Feinde, während er gleichzeitig lernt, Feuer zu speien und zu gleiten.

Unser neuer lila Lieblingsdrache macht sich auf den Weg, um seine Drachenfreunde zu retten, die von dem Bösewicht Gnasty Gnorc (was für ein unglücklicher und doch treffender Name!) in Kristall verwandelt wurden. Spyro erkundet lebendige Drachenreiche, sammelt Edelsteine und flambiert seine Feinde, während er gleichzeitig lernt, Feuer zu speien und zu gleiten. Spyro 2: Ripto's Rage!: Spyro findet sich im magischen Land Avalar wieder, wo er versucht, das Reich vor dem bösen Zauberer Ripto und seinen Schergen zu retten. Auf dem Weg dorthin freundet er sich mit völlig neuen Verbündeten an, meistert Herausforderungen, erfüllt Aufgaben und schaltet noch mehr Kräfte frei, um Ripto zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen.

Spyro findet sich im magischen Land Avalar wieder, wo er versucht, das Reich vor dem bösen Zauberer Ripto und seinen Schergen zu retten. Auf dem Weg dorthin freundet er sich mit völlig neuen Verbündeten an, meistert Herausforderungen, erfüllt Aufgaben und schaltet noch mehr Kräfte frei, um Ripto zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen. Spyro: Year of the Dragon: In Spyro: Year of the Dragon findet Spyro heraus, dass die Dracheneier von der hinterhältigen Zauberin gestohlen wurden, und begibt sich auf eine neue Mission, um die Eier zurückzuholen und die Drachenpopulation zu retten. Unser violetter Lieblingsdrache trifft neue Freunde, lernt neue Fähigkeiten und erkundet dabei weitere lebendige Welten mit Herausforderungen (und Schätzen!).

Die Spyro Reignited Trilogy umfasst Neuauflagen der ersten drei Teile und wurde ursprünglich im Jahr 2018 für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Für Nintendo Switch und PC erschien die Collection im darauffolgenden Jahr.