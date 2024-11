Square Enix bricht mit Exklusivität: Zukunftsstrategie setzt auf Multi-Plattform-Veröffentlichungen

Square Enix kündigt bedeutende Veränderungen in seiner Veröffentlichungsstrategie an. Naoki Yoshida, Produzent und Direktor von Final Fantasy 14, gab in einem Interview mit 4Gamer bekannt, dass zukünftige Spiele gleichzeitig auf mehreren Plattformen erscheinen sollen. Ziel ist es, die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Titel für eine breitere Spielerschaft zu erhöhen und somit eine größere Reichweite zu erzielen.

Die Abkehr von Plattformexklusivität

Die Abkehr von Plattformexklusivität stellt einen wichtigen Wendepunkt für Square Enix dar. Statt wie bisher nur auf einzelne Plattformen zu setzen, sollen zukünftige Spiele gleichzeitig für verschiedene Konsolen veröffentlicht werden. Das kommende Fantasian Neo Dimension wird etwa zeitgleich auch für die Xbox Series X|S erscheinen. Ein Schritt, den Yoshida als "eine der ersten Veröffentlichungen dieser Art" beschreibt. "In Zukunft werden Square Enix-Titel immer häufiger gleichzeitig auf allen Plattformen veröffentlicht. Da dies jedoch einer der ersten Veröffentlichungen dieser Art ist, möchten wir, dass auch Xbox-Nutzer es spielen." Diese neue Strategie zielt darauf ab, die Reichweite des Unternehmens zu erweitern und die Zufriedenheit der Spieler zu steigern.

Neben dieser neuen Veröffentlichungsstrategie zeigte Yoshida auch Interesse an möglichen Neuauflagen klassischer Titel. Vagrant Story und Final Fantasy Tactics gehören zu den Spielen, die er gerne wiederveröffentlichen würde. Zudem scherzte er mit Hironobu Sakaguchi, einem Mitbegründer von Square Enix, über eine mögliche Rückkehr von Parasite Eve, ein Horror-Klassiker aus der Playstation 1-Era, der viele Fans begeistern könnte.

Neuer Patch für Final Fantasy 14: "Crossroads" bringt frische Inhalte

Zusätzlich zu den Ankündigungen über zukünftige Projekte wird am 12. November 2024 der "Crossroads"-Patch für Final Fantasy 14 erscheinen. Dieser Patch bringt spannende neue Inhalte, darunter den Yuweyawata Field Station Dungeon, Chaotic Alliance Raids und neue Rollenquests. Spieler, die alle Dawntrail- oder Wachumeqimeqi-Quests abgeschlossen haben, können ein finales Quest-Erlebnis erwarten. Square Enix zeigt damit weiterhin Engagement für die Community und entwickelt das Spielerlebnis kontinuierlich weiter, um den Wünschen der Fans gerecht zu werden.

Square Enix setzt auf Wachstum und Zugänglichkeit, indem man seine Spiele für mehr Plattformen verfügbar macht. Es bleibt noch spannend, ob Fans wirklich Neufauflagen von alten Klassikern kriegen werden. Das Interesse scheint bei Square Enix auf jeden Fall da zu sein. Über welche Neuauflage würdet ihr euch freuen?