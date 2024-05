Square Enix streicht einige Spiele, die nicht in die neue Strategie passen

Wie Square Enix nun bestätigt hat, wurden einige Spieleprojekte gestrichen, da diese nicht mehr in die neue Strategie des Unternehmens passen. Details zu diesen Spielen hat Square Enix allerdings nicht gegeben.

Square verabschiedet sich von einigen Projekten

Während eines Meetings Ende März sagte Square Enix, dass man im Rahmen der neuen Pläne mit "Verlusten bei der Aufgabe von Inhalten" rechnen müsse.

Im Rahmen des jüngsten Finanzberichts wird die Streichung einiger Projekte bestätigt. Square Enix erklärt außerdem, wieso die Projekte auf eis gelegt wurden.

Verglichen mit dem Vorjahr sei der Gewinn um fast 70 Prozent gesunken. Dieser Verlust soll durch die gestrichenen Projekte zustande gekommen sein. Doch die Beendigung der Projekte sei ein wichtiger Schritt gewesen, da diese nicht zum neuen, mittelfristigen Geschäftsplan passten.

Dieser Plan trägt den Titel "Square Enix Reboots and Awakens" und umfasst einen Fokus auf die Verbesserung der Qualität der eigenen Spiele, mehr Fähigkeiten im eigenen Haus sowie eine Multiplattformstrategie. Das Unternehmen will seine Spiele künftig also nicht mehr exklusiv, sondern auf PC und Konsolen veröffentlichen.

Die Titel dürften also entweder nur an eine einzige Plattform gebunden gewesen sein oder zu sehr von externen Entwicklern abhängen.