Square Enix trägt Tactics Ogre: Reborn als Marke in Japan ein

Square Enix scheint in letzter Zeit richtig Lust auf Strategie-RPGs bekommen zu haben. Nachdem Triangle Strategy positiv aufgenommen und The DioField angekündigt wurde, schützt der Publisher in Japan nun eine weitere Marke, die auf ein solches Rollenspiel hindeutet.

Neues Tactics Ogre auf dem Weg? Immer langsam mit den jungen Pferden.

Der eingetragene Markenname lautet "Tactics Ogre: Reborn" und lässt Fans von Yasami Matsuno und seiner Ogre-Battle-Serie aufhorchen.

Mit Ogre Battle: The March of the Black Queen begann die Geschichte der Serie im Jahr 1993. Nach dem SNES-Titel folgte der populärere Teil Tactics Ogre: Let Us Cling Together. Die beiden Spiele trennten nur zwei Jahre. Tactics Ogre: The Knights of Lodis erschien im Jahr 2000 für den Game Boy Advance.

Tactics Ogre: The Knights of Lodis versprüht süßen Pixelcharme.

Lässt man das Remake von Let Us Cling Together für die PSP außen vor, so hat die Serie schon über zwanzig Jahre keinen eigenständigen neuen Teil mehr erhalten.

Könnte sich das bald ändern? Die Eintragung der Marke in Japan lässt zumindest hoffen. Am 31. März trug Square Enix eine Marke für Tactics Ogre: Reborn ein. Einer Twitter-Nutzerin fiel das etwa eine Woche später auf:

Einen Titel mit diesem Namen gibt es nicht, es könnte sich also um ein neues Spiel handeln - oder gleich eine ganz neue Reihe. Auch Portierungen wären denkbar. Oder es hat absolut nichts zu bedeuten.

Wer aber eine Marke schützen lässt, hat für gewöhnlich nicht vor diese einfach verstauben zu lassen.