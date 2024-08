Stalker 2: So schön sieht die postapokalyptische Welt aus - 35 Minuten im Deep Dive Video

Wie angekündigt, wurde nun ein neues Deep-Dive-Video zum kommenden Stalker 2: Heart of Chronobyl veröffentlicht.

Im neuen Video zeigt Entwickler GSC Game World eine Mission in der offenen, postapokalyptischen Welt des Spiels.

Eine riesige Welt

Die Welt von Stalker 2, die offiziell als Chornobyl Exclusion Zone bezeichnet wird, besteht aus 20 Regionen mit eigenen Bewohnern, Anomalien und so weiter.

Ebenso gebe es nur wenige Barrieren, ihr könnt die Umgebung also nach Lust und Laune erkunden. Das Ziel sei, euch ein "Gefühl von Freiheit, Einsamkeit und Angst" zu vermitteln.

Hier das neue Video:

Das Video vermittelt euch einen Eindruck von verschiedenen Umgebungen, konzentriert sich aber primär auf die Sumpfregion. Im Rahmen einer Mission muss man hier tödliche Psi-Beacons deaktivieren, um zur Clear-Sky-Basis zu gelangen.

Dabei betont man die offene Natur des Missionsdesigns und gibt an, dass es unmöglich sei, alle Inhalte und jeden Charakter in einem einzigen Spieldurchgang zu sehen. Abhängig von euren Entscheidungen gibt es Abweichungen bei der Story, den Quests und dabei, welche Leute ihr trefft.

Zur Erkundung möchte man unter anderem mithilfe neuer Ausrüstung, Waffen, Waffenaufsätzen und Upgrades anspornen, die in der Welt verteilt sind und an die ihr auch nicht auf anderen Wegen herankommt.

Insgesamt biete das Spiel 35 Waffen, wobei die Upgrades und Aufsätze für Abwechslung sorgen sollen. GSC merkt an, dass die KI hier nicht schummelt und nicht ständig weiß, wo ihr euch befindet. Vielmehr macht man Jagd auf euch, indem die KI sich überlegt, wo ihr sein könntet.

Ihr müsst außerdem auf eure Ausdauer, den Hunger und das Gewicht achten, dass ihr mit euch herumtragt. Einfach soll es jedenfalls nicht für euch werden.

Nach aktuellem Stand wird Stalker 2: Heart of Chornobyl am 20. November 2024 für PC und Xbox Series X/S veröffentlicht. Zum Launch kommt es auch in den Game Pass.