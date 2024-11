Stalker 2: Antworten haben ihren Preis, Weg zur Erlösung - Gefangenenlager, Labor, Nestor

Die Hauptmission Antworten haben ihren Preis in Stalker 2: Heart of Chornobyl startet nach Abschluss der Mission Hinter den sieben Siegeln.

Wie genau unser Ziel aussieht, das unterscheidet sich, und zwar je nachdem, ob ihr die Sensoren dem Hauptmann oder dem Chef überlassen habt. Ihr verlasst die Ruhige Zone so oder so, aber über verschiedene Zugangspunkte. Entsprechend unterscheiden sich auch die Ziele in dieser Mission und die Richtung, die wir einschlagen müssen.

Missionsverlauf nach dem Chef

Habt ihr die Sensoren an Richter weitergegeben, erhaltet ihr am Ende der vorherigen Mission den Schlüssel zum nördlichen Wachtposten. Dieser befindet sich nördlich von Zalissja und kann nur mit diesem Schlüssel geöffnet werden.

Dahinter findet ihr einen Weg an den Anomalien vorbei und erreicht schließlich diese ramponierte Brücke:

Überquert sie und ihr habt die Müllhalde erreicht. Wir erhalten ein neues Ziel und nehmen uns dieses nun vor.

Begib dich zum Gefangenenlager

Hinter der Brücke folgt ihr der Straße in Richtung Nordosten und seid vorsichtig mit Anomalien auf dem Weg. Auf der linken Seite bei einem Gebäude seht ihr drei Kerle, die jemand Verletzten bedrohen.

Sprecht mit ihrem Anführer, Witja Schafspelz, und hört euch seinen Vorschlag an. Wer mag, kann zustimmen und im Schweinestall daneben nach dem Versteck des Stalkers suchen. Es befindet sich unter den Holzkisten in diesem Raum, den ihr mit ein paar Sprüngen erreicht:

Zur Beute zählt auch ein taktischer Pistolenschalldämpfer, womit sich die Suche gelohnt hat. Anschließend habt ihr zwei Möglichkeiten: Entfernt euch schnellstens mit der Beute, woraufhin die Kerle angreifen (aber das muss uns nicht kümmern).

Alternativ könnt ihr einen Dialog starten und wie verabredet die Beute teilen, werdet aber trotzdem angegriffen und müsst euch verteidigen. Rettet dann den verletzten Wowtschyk Koldybas, der nach wie vor schmerzumwunden auf dem Boden liegt, und holt euch ein Dankeschön ab.

Folgt weiter dem Weg Richtung Osten und nach einem kurzen Marsch erreicht ihr dieses verfallene Gefangenenlager:

Betretet es durch das Loch im Zaun und seid gefasst auf wilde Hunde, die sich auf dem Gelände herumtreiben. Der Panzer neben dem Zaun eignet sich hervorragend, um sie aus sicherer Erhöhung erledigen zu können. Ansonsten folgt einfach diesem Weg sprintend um das Gebäude herum zum Eingang:

Der Weg zur Erlösung

In dem Gebäude folgt ihr rechts den Stufen nach oben in eine gesicherte Zone, in der keine Waffen erlaubt sind. Sprecht hier mit Star, dem Anführer der Funken, über Nestor. Lasst euch sein Leid klagen und die Koordinaten zu einem Labor geben (2605). Wir erhalten ein neues Ziel.

Hinweis: Die hier startende Nebenmission Der Weg zur Erlösung wird in einem Rutsch mit der laufenden Hauptmission abgeschlossen, da sie parallel verlaufen.

Geh zum Labor

Das Labor ist nicht weit. Verlasst das Gefangenenlager und marschiert ein paar Meter Richtung Nordwesten, dann habt ihr die Anlage erreicht. Vorsicht mit Anomalien auf dem direkten Weg.

Unser Problem sind die vielen Wachen, die hier stationiert sind. Sie greifen nicht an, solange ihr genug Abstand haltet. Was schwierig ist, wenn man das Ziel hat, die Anlage zu infiltrieren, hm?

Ihr könnt natürlich versuchen, alle der Kerle niederzuballern, was jedoch sehr schwierig ist, allein schon wegen ihrer guten Panzerung. Alternativ könnt ihr es von der Südseite probieren, mit Blick nach Nordosten seht ihr dieses Tor:

Sprintet dorthin, wenn auf dem Hof freie Bahn besteht, und betretet die Lagerhalle. Dort sucht ihr nach diesem Mauerdurchbruch mit einer Treppe daneben, die nach unten führt:

Dieser müsst ihr folgen, um in den Keller zu gelangen. Dort erwarten euch weitere Wachen, also seid gewarnt. Mit dem Unbemerktbleiben wird es schwierig hier unten, allein schon durch die engen Gänge.

Am Ende erreicht ihr die Tür mit dem Sicherheitsschloss, bei dem wir den Code 2605 eingeben. Dies öffnet den Zugang zum Labor.

Erfahre mehr über Nestor

Im Labor geht es die Treppen runter und links in den Bereich, in dem es weitergeht. Folgt dem linken Durchgang in ein Treppenhaus und merkt euch den über eine Stahlstreben nach oben führenden Weg. Dort kommen wir in Kürze weiter.

Geht vorerst runter und folgt den Räumlichkeiten bis zu diesem Punkt mit drei Eingängen:

Der rechte Durchgang ist am gefährlichsten, da er zu einem unsichtbaren Mutanten führt, wie man sie bereits kennt. Die Biester werden nicht einfacher zu handhaben, also beißt euch durch. Immerhin erhalten wir danach einen PDA, der auf dem Tisch liegt.

Führt anschließend das Gespräch mit dem Unbekannten, der euch den nächsten Türcode gibt (2603). Folgt den Gängen zurück ins Treppenhaus und lauft ganz nach oben zum Codeschloss, wo ihr die Kombination eingebt.

Triff dich mit dem Fremden

Wer mag, kann die Räumlichkeiten an den Seiten durchsuchen, soweit möglich. Ansonsten folgt einfach der Leichenspur zur nächsten Zwischensequenz. Helft dem Unbekannten (oder auch nicht) und folgt den sich anschließenden Geschehnissen, die uns mit mehr Fragen als Antworten zurücklassen.

Damit ist auch gleich die Nebenmission Der Weg zur Erlösung abgeschlossen, da wir herausgefunden haben, was mit Stars Männern passiert ist. Die aktuelle Hauptquest ist ebenfalls beendet und die nächste wartet.