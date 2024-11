Stalker 2: Artefakte finden, ausrüsten und sichtbar machen - so funktionieren die verstrahlten Kostbarkeiten

Die Artefakte in Stalker 2: Heart of Chornobyl sind ein Schlüsselaspekt und ein wichtiger Teil eurer Ausrüstung. Leider entstehen sie ausgerechnet durch die gefährlichen Anomalien, die das Antlitz der Zone und eure Fortbewegung darin nachhaltig verändern.

Anomalien sind extrem gefährliche Blasen gefährlicher Umwelteinflüsse. Von Schwerkraftspielereien über ätzende Chemie bis hin zu fliegenden Glasscherben, Becken tödlicher Elektrizität und aus dem Erdboden sprudelnden Flammen hat die Zone euch so einiges entgegenzusetzen. Dennoch solltet ihr sie nicht meiden, denn nur hier findet ihr in der "Natur" die kostbaren Artefakte.

So benutzt ihr Artefakte in Stalker 2 – und was sind Artefakte überhaupt?

Artefakte sind Gegenstände, die aus den übernatürlichen Kräften der Zone entstehen. Sie wirken verschiedene Effekte auf euch. Je nach Güte des Artefakts kann es eine oder mehrere eurer Widerstandskräfte gegen verschiedene Umwelteinflüsse erhöhen oder bestimmte körperliche Fähigkeiten eures Stalkers steigern. Manche verleihen euch sogar neue Eigenschaften, wenn ihr sie ausrüstet.

Stärken grün und Schwächen rot - in den meisten Fällen geben die Artefakte Strahlung ab. Manche schützen aber auch vor ihr.

In der Regel gibt es allerdings auch mindestens einen Nachteil: Die meisten Artefakte geben auch Radioaktivität ab, die nicht nur den Geigerzähler nervös werden lässt, sondern euch auch schadet und irgendwann zu eurem Tod führt, wenn ihr nichts dagegen unternehmt.

Schaut ihr euch ein Artefakt im Inventar an, zeigen die grünen Begriffe die Art des Schutzes und Wirkungsgrad an – das geht von "Schwach" bis "Maximum" – und die roten einen negativen Effekt und wie stark er ist. In allen Fällen, die mir bisher untergekommen sind, handelte es sich beim Nachteil um Strahlung.

Um ein gefundenes Artefakt zu benutzen, müsst ihr nichts weiter tun, als es aus eurem Inventar in einem der Artefaktplätze unter eurem Anzug auszurüsten. Je nach Anzug sind das bis zu fünf Plätze, mit den Rüstungen vom Anfang aber in der Regel deutlich weniger. Einmal im vorgesehenen Platz, überträgt das strahlende Kleinod seine Kräfte dann von allein auf euch. So sieht das dann aus:

Hier gehören sie hin. Zu Beginn besitzt ihr aber nur einfachere Anzüge mit weniger Slots für Artefakte.

Ob euch das Artefakt verstrahlt, bestimmt der Strahlungsschutzwert eures Anzuges. Das Spiel beziffert das zwar nicht exakt, aber behaltet einfach das Radioaktivitätssymbol unten links im Blick, wenn ihr ein Artefakt ausrüstet: Beginnt es danach zu pulsieren, wisst ihr, dass seine abgesonderte Radioaktivität den Strahlungsschutz eures Anzugs überwindet.

Pulsiert dieses vertraute Symbol, sammelt ihr gerade Strahlungsschaden. Kompensiert das durch Artefakte, die vor Strahlung schützen.

Nun habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr trinkt immer dann einen Kosakenwodka, wenn euch die Strahlung gefährlich wird (was in der Regel nach ein paar Minuten der Fall ist), oder werft ein Strahlenschutzmittel zum Bekämpfen der Radioaktivität ein. Oder aber, ihr habt immer das eine oder andere Artefakt dabei, das vor Strahlung schützt, denn davon findet man gerade zu Anfang einige.

Teil des Spaßes besteht darin, sich mit seinen Artefakten bestmöglich gegen diese feindselige Welt zu schützen und auszuprobieren, wie man die überschüssige Strahlung mit entsprechenden Artefakten mit Schutz gegen Strahlung kompensiert.

Experimentiert mit verschiedenen Artefaktkombinationen, merkt euch, welche für euch funktionieren – und vergesst nicht, wenn euch die Strahlungsaufnahme nicht gefällt, zwischendurch einen Wodka zu trinken. Denn um zu wissen, ob die Strahlung anwächst, müsst ihr den Radioaktivitätssensor auf null zurücksetzen, sonst hört die Anzeige nicht auf zu pulsieren.

Natürlich gibt es auch Situationen, in denen ihr für einen kurzen Zeitraum maximalen Schutz gegen eine bestimmte Art von Anomalie benötigt. Dann kann es sich lohnen, den vorübergehenden Strahlungsschaden in Kauf zu nehmen und gegebenenfalls dagegen an zu medikamentieren, um anschließend zu einer sicheren Artefaktkonfiguration zurückzukehren.

Stalker 2: Liste der Artefakt-Effekte (wird erweitert, sobald wir mehr finden)

Wärme (also auch Feuer)

Elektrizität

Chemie

Blutungswiderstand

Widerstandsfähigkeit (Ausdauer)

Gewicht (wie viel ihr tragen könnt)

Strahlung

So findet ihr Artefakte in Stalker 2 - Detektoren nutzen

Artefakte findet ihr – wenn ihr sie nicht gerade einem toten Stalker abnehmt, sie kauft oder sie aus Verstecken plündert – immer dort, wo es eine besonders hohe Dichte an Anomalien gibt. Seht ihr also aus der Ferne bereits eine Gegend, in der besonders viele Blitze über den Boden zucken, schwerelose Blasen durch die Luft fliegen oder Ähnliches, solltet ihr euch nähern und euren Detektor zücken.

Vermutlich das Top-Modell. Viel besser als der Veles-Detektor wird es nicht mehr. Wir fanden ihn im Osten der Karte. Ob das bei euch ebenfalls so sein wird, können wir aber nicht bestätigen.

Artefakte sind zunächst unsichtbar. Dennoch ist das Prinzip, wie man sie findet, immer das gleiche: Folgt dem Signal, das der Detektor abgibt – das ist für jede Art Detektor unterschiedlich –, möglichst ohne in die Anomalien zu tappen und nähert euch dem Ursprung des Signals immer mehr, indem mit den Bolzen beziehungsweise Schrauben durch Werfen bestimmt, ob der Weg sicher ist.

Viele Anomalien könnt ihr mit den Bolzen auch vorübergehend auslösen und dann schadlos passieren. Sobald ihr direkt vor dem Artefakt steht und es anblickt, erscheint es und ihr könnt es aufheben.

Alle Detektoren in Stalker 2 und wie sie funktionieren

Uns sind bisher drei Detektoren in Stalker 2 begegnet, die sich drastisch in ihrer Funktionsweise unterscheiden.