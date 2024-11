Stalker 2: Dieses coole Easter Egg erkennt ihr sofort, wenn ihr den ersten Teil gespielt habt

In GSC Game Worlds Survival-Horror-Shooter Stalker 2 gibt es einige Easter Eggs, aber eines davon ist besonders cool.

Tatsächlich sollten es eigentlich alle, die den ersten Teil der Reihe gespielt haben, sofort erkennen.

Das Menü aus Teil eins in Stalker 2

In Stalker 2 könnt ihr nämlich das Menü des ersten Teils finden. Und zwar nicht in dem Sinne, dass euch dann ein anderes, klassisches Menü eingeblendet. wird Nein, der Hintergrund des Menüs aus Teil eins ist als kleine Ruine in der Spielwelt von Stalker 2 zu finden.

YouTube-User Muaxh3 zeigt die Entdeckung in einem Video. Es gibt zwar im Detail kleinere Unterschiede, etwa beim Design des Rucksacks, doch letzten Endes ist das eine ziemlich deutliche und coole Anspielung auf den allerersten Teil.

Leider lässt sich aus dem Video jedoch nicht genau ableiten, wo ihr das Easter Egg finden könnt. Halter aber auf jeden Fall die Augen offen, um dieses interessante Detail in der Spielwelt nicht zu verpassen.

Nach jahrelanger Entwicklungszeit, die unter anderem durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beeinflusst wurde, legte Stalker 2 einen holprigen Start hin und hat noch einige Probleme. Das zeigt auch eine entsprechende Analyse von Digital Foundry.

Nichtsdestotrotz war es jedoch ein erfolgreicher Start und GSC Game World hat bereits angekündigt, dass man fieberhaft an der Beseitigung der Probleme arbeitet. Ein erstes Post-Launch-Update erscheint in Kürze.

Stalker 2: Heart of Chornobyl ist seit dem 20. November 2024 für PC und Xbox Series X/S erhältlich. Ihr könnt es auch auf beiden Plattformen im Game Pass spielen.