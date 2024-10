Stalker 2: Doku zeigt, wie das Spiel während der russischen Invasion entwickelt wurde

GSC Game World, das Entwicklerstudio hinter Stalker 2, zeigt in einer 90-minütigen Dokumentation, wie das Spiel während des Krieges fertiggestellt wurde. Ursprünglich sollte der Titel Ende 2022 erscheinen, doch Russland marschierte im Februar 2022 in die Ukraine ein. Das änderte alles.

Doku zeigt, wie hart der Weg zum Stalker-2-Release war

Wir haben das Privileg, aus der Gegenwart in die Vergangenheit zu schauen und zu wissen, dass Stalker 2 am 20. November veröffentlicht wird und GSC Game World es trotz des Krieges geschafft hat. Natürlich konnte das Studio 2022 noch nicht absehen, wie sich die Lage entwickeln wird.

Aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine sah sich das Studio gezwungen, in ein neues Büro in der Tschechischen Republik umzuziehen. Der zeitliche Aufwand und die Ausnahmesituation durch den Angriff auf das eigene Land führten zu zahlreichen Verzögerungen in der Entwicklung - verständlicherweise.

Am 20. November ist es so weit. Stalker 2 erscheint auf Xbox Series und PC. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach, wie die kleine Zusammenfassung am Anfang dieser Meldung bereits andeutet. Etwas ausführlicher erklären die Entwickler diese ungemütliche Reise in einer Dokumentation, die etwa 90 Minuten lang dauert.

Hier könnt ihr die Dokumentation namens "War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2" anschauen:

"War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 ist eine Geschichte über die Entwicklung des Spiels und über die Menschen hinter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Es geht um die Herausforderungen, mit denen wir bei der Weiterentwicklung des Spiels konfrontiert waren", heißt es in der Videobeschreibung.

"Wir sind dem Microsoft-Team dankbar, dass es uns geholfen hat, diesen Film zu erstellen und unsere Geschichte mit der Welt zu teilen. Unser tiefster Dank geht an alle, die die Ukraine verteidigen und unterstützen. Ohne euch wäre S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nicht möglich gewesen."

In einem Statement nennt Regisseur Andrew Stephan die Entwicklung von Stalker 2 "die härteste Spieleentwicklung aller Zeiten". Doch vor allem geht es in der Doku um "Widerstandsfähigkeit und den unnachgiebigen menschlichen Geist im Angesicht unvorstellbarer Herausforderungen."