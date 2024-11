Stalker 2: Ein Pakt mit dem Teufel - Waran finden und den Gefangenen untersuchen

Die Hauptmission Ein Pakt mit dem Teufel in Stalker 2: Heart of Chornobyl startet nach Abschluss von Der Preis ist heiß.

Wir haben zum ersten Mal den Namen Waran gehört und damit eine Spur gefunden, die wir verfolgen sollten. Das erste Ziel in dieser Mission führt uns ins Kraftwerk südlich des Schlackebergs (das nicht wirklich wie ein Kraftwerk aussieht, aber nun gut…). Macht euch auf den Weg, dann erreicht ihr nach kurzer Zeit dieses Fabrikgelände:

Begib dich zum Kraftwerk

An der Außenmauer hören wir die Warnung, dass es sich um Warans Gebiet handelt. Nun, das wussten wir bereits, aber danke für die Bestätigung. Das Problem an dieser territorialen Gegebenheit: Der Kerl mag keine Eindringlinge.

Das muss uns nicht davon abhalten, den Hof zu betreten, wir haben nichts zu befürchten.

Beschaffe Informationen von Waran

Die Lagerhalle kann durch das offenstehende Tor betreten werden. Tut das und lauft zu dem Kerl, der hinter den beiden Leibwächtern auf dem provisorischen "Thron" sitzt. Das ist unser Mann.

Fragt ihn nach Nestor und danach, wer seine Männer angegriffen hat. Anschließend habt ihr drei Möglichkeiten, wie diese Mission weitergehen kann:

Zahlt Waran 20.000 Marken , um den Schlüssel zur Tiefgarage zu erhalten. Damit startet das neue Ziel.

, um den Schlüssel zur Tiefgarage zu erhalten. Damit startet das neue Ziel. Greift Waran an und erledigt ihn sowie seine Männer , rechnet aber mit harter Gegenwehr. Den Schlüssel könnt ihr anschließend seiner Leiche abknöpfen.

, rechnet aber mit harter Gegenwehr. Den Schlüssel könnt ihr anschließend seiner Leiche abknöpfen. Erledigt einen Gefallen für Waran. Er beauftragt uns damit, einen seiner beiden Rivalen im Kampf um den Thron der Müllhalde zu erledigen, entweder Roosevelt, den Anführer des Rüstlagers, oder Schah, den Kopf der Meute. Dies startet die optionale Mission Der Bergkönig.

Untersuche den Gefangenen

Ganz egal, wie ihr den Schlüssel erhalten habt, lasst euch an dieser Stelle in der Halle durch den Boden fallen und öffnet die Tür:

Im Raum dahinter finden wir die Leiche von Nestor, die uns mit einem AR416-Sturmgewehr versorgt, und einen Kerl namens Der Allerletzte. Von ihm erhalten wir nicht nur einen OZK-Erkundungsanzug und eine herkömmliche Schrotflinte, sondern auch einen PDA.

Verlasse das Kraftwerk

Beim Versuch, den Raum zu verlassen, spricht uns Waran von oben an und tut, was man vermuten würde: uns hintergehen. Zieht euch zurück in den Raum, tankt kurz Kraft und stürmt dann mit geladenen Waffen nach draußen.

Tötet alle Leute, die euch töten wollen, und nehmt Warans PDA für ein interessantes Gespräch zwischen ihm und Nestor.

Schießt euch den Weg vom Gelände frei, verlasst es und lauft noch ein Stück in irgendeine Richtung, bis sich Diode meldet. Hier startet die nächste Hauptmission, und zwar damit, dass wir zum Schlackeberg zurückkehren.