Stalker 2: Eine Nadel im Heuhaufen - Lagerhaus, Bauernhof und die Mühle

Die Hauptmission Eine Nadel im Heuhaufen in Stalker 2: Heart of Chornobyl ist die vierte Mission in der Story und konzentriert sich darauf, dass wir jemanden namens Blinzler finden.

Zuvor mussten wir mit dem Hauptmann und mit dem Chef in Zalissja reden und von beiden erhalten wir unterschiedliche Spuren. Redet ihr zuerst mit dem Chef, schaltet ihr zusätzlich die Nebenmission Unsichtbare Netze frei und könnt diese abschließen, um die finale Position von Blinzler zu enthüllen.

Was aber, wenn ihr die Mission nicht bekommen habt? Dann haltet euch an die Anweisungen des Hauptmanns, und diese beginnen damit, dass wir ein Lagerhaus mit Strahlungswarnschildern untersuchen sollen.

Durchsuche das Lagerhaus mit den Strahlungswarnschildern

Wir erhalten eine Missionsmarkierung nordöstlich der Siedlung, hier an diesem Punkt:

Macht euch auf die Socken und nähert euch dem Gelände, in dessen Umkreis es einige Anomalien gibt. Auf dem Hof treiben sich außerdem wilde Hunde herum.

Nähert euch dann dem Gebäude und folgt den Treppen nach oben in diesen Raum:

Ein Kerl namens Fratze ergreift das Wort und spricht euch an. Ihr könnt ihn und seine Leute einfach töten, wenn es rasant und schnell gehen soll, oder ihr sagt, dass ihr auf der Suche nach einem Stalker seid.

Da er die Information über Blinzlers Aufenthaltsort nicht kostenlos herausgibt, könnt ihr ihn entweder mit 1.500 Marken bezahlen oder nietet seine Truppe um. Schnappt euch dann seinen PDA und ihr bekommt den Hinweis auf einen Bauernhof in der Nähe.

Durchsuche den Bauernhof

Macht euch auf den Weg nach Südosten, es ist nicht weit. Nach etwa 150 Metern erreichen wir den Bauernhof. Das Suchgebiet, in dem sich Blinzler verstecken könnte, ist nicht klein. Nutzt die Gelegenheit zum Durchsuchen der Gebäude, seid aber auf wilde Hunde gefasst.

Blinzler befindet sich in der Mühle auf dem kleinen Hügel. Im Umkreis treiben sich zwei Mutanten herum und sollten vorher erledigt werden.

Betretet nun die Mühle und seid vorsichtig mit den Fallen und Drähten auf dem Weg nach oben. Entschärft diese behutsam, dann schafft ihr es in einem Stück nach oben. Blinzler ist nervös und ihr habt mehrere Möglichkeiten.

Wollt ihr die Sache schnell über die Bühne bringen, könnt ihr Blinzler einfach erschießen und euch die Sensoren schnappen. Ansonsten bleibt uns keine andere Wahl, als ihm einen Gefallen zu erweisen.

Er braucht ein Artefakt, das es in einer Höhle ganz in der Nähe gibt. An diesem Punkt startet die Nebenmission Ein Kinderspiel. Schließt diese ab, dann überreicht euch Blinzler die Sensoren freiwillig.