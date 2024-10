Stalker 2: Entwickler bestätigen Mod-Support, auch für die Xbox

GSC Game World hat Mod-Support für seinen Survival-Horror-Shooter Stalker 2 bestätigt.

Und das gilt nicht nur für den PC, sondern auch für die Xbox Series X/S.

Mods in Stalker 2 auf PC und Konsole

Produzent Yevhenii Kulyk sprach mit Radio Times Gaming über den Mod-Support, auch in der Vergangenheit der Serie.

Ihm zufolge könnt ihr sowohl mit kleineren als auch mit größeren Mods rechnen, die vom Konsolen-Toolkit unterstützt werden.

"Wir wissen dass unsere Spielerbasis, besonders die langjährigen Fans, darauf wartet, dass unser Spiel auch Mods unterstützt", sagt er. "Wir bringen Mods auch auf Konsole, sie werden also auf der Xbox sowie auf dem PC verfügbar sein."

Es klingt zumindest so, als würde es eine Menge Optionen für Spielerinnen und Spieler auf beiden Plattformen geben.

Laut Kulyk erschaffe man im Grunde "ein großes Toolkit, das Mod-Entwickler mit allen notwendigen Werkzeugen versorgt, um Mods aller Größenordnungen zu erschaffen, von kleinen bis hin zu großen Total Conversions".

Zuvor hatte GSC Game World Mod-Support bereits bei der Stalker: Legends of the Zone Trilogy auf Konsolen hinzugefügt, insofern dürfte diese Neuigkeit bei Stalker 2 nicht gänzlich überraschen.

Erst kürzlich hatte das Entwicklerstudio über die Performance-Ziele von Stalker 2 auf der Xbox gesprochen.

Demnach strebt man 60 Frames pro Sekunde auf der Xbox Series X an. Gelegentlich könne die Framerate jedoch mal auf 55 fps fallen, teilte man mit. Noch stärkere Einbrüche könnte es in Zwischensequenzen geben, was allerdings "nicht die Bewegungen des Spielers beeinflusse".

Auf der Xbox Series S läuft das Spiel grundsätzlich mit 30 fps. GSC Game World hofft allerdings, noch einen Performancemodus mit 60 fps auf die Series S bringen zu können.

Stalker 2: Heart of Chornobyl soll am 20. November 2024 für PC und Xbox Series X/S veröffentlicht. Zum Launch kommt es auch in den Game Pass Ultimate.