Stalker 2: Entwickler nennen Performance-Ziele für die Xbox, Hoffnung auf 60 fps auch auf der Series S

GSC Game Worlds Survival-Horror-Shooter Stalker 2 kommt erst einmal nur auf den PC und die Xbox Series X/S, aber wie läuft das Spiel auf den Konsolen?

Gar nicht mal so schlecht, wenn man sich die neuesten Aussagen des Entwicklerteams anschaut.

Stalker 2 mit 60 fps auf Xbox Series X und S?

Im Gespräch mit Windows Central gibt GSC Game World an, dass 60 fps das Performance-Ziel auf der Xbox Series X sind.

Gelegentlich könnte die Framerate jedoch mal auf 55 fps fallen, heißt es. Noch stärkere Einbrüche könnte es in Zwischensequenzen geben, wenngleich diese "nicht die Bewegungen des Spielers beeinflussen".

Man hofft allerdings, noch weitere Optimierungen vornehmen zu können, entweder vor oder nach dem Release.

Interessanter sind da schon die Aussagen zur Xbox Series S. Grundsätzlich habt ihr hier erst einmal ein 30-fps-Erlebnis, allerdings hofft man bei GSC Game World, dafür noch einen Performance-Modus mit 60 fps anbieten zu können.

"In vielen Fällen ist es uns gelungen, 60 fps zu erreichen, aber es ist nicht so konstant wie auf der Series X", heißt es. "Wir schauen aber, ob wir einen Performance-Modus für die Xbox Series S umsetzen können, damit wir es auf 60 fps kriegen. Wir denken, dass es möglich ist."

Anfangs hatte man bei GSC Game World noch das Gefühl, dass Stalker 2 auf der Series S unmöglich sein würde. Nachdem man sich jedoch näher befasste, habe alles besser funktioniert als erwartet. Mittlerweile ist man überzeugt, dass sich jedes Spiel für die Series S optimieren lässt, sofern Studios ausreichen Zeit und Ressourcen dafür haben.

Also habt ihr zum Launch auf der Series S erst einmal 30 fps, später sind aber vielleicht auch 60 fps möglich. Wer hätte das gedacht?

Stalker 2: Heart of Chornobyl soll am 20. November 2024 für PC und Xbox Series X/S veröffentlicht. Zum Launch kommt es auch in den Game Pass Ultimate.