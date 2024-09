Stalker 2: Wie lang wird das Spiel? Entwickler äußern sich und loben zugleich Microsoft

Stalker 2: Heart of Chornobyl rückt immer näher, aber wie lange wird euch das Spiel eigentlich beschäftigen?

Genau dazu gibt es nun erste offizielle Angeben, die sich aber wahrscheinlich primär auf die Hauptgeschichte beziehen.

Lob für Microsoft

"Um das Spiel zu beenden, brauchst du 25 bis 40 Stunden", sagt Lead Producer Slava Lukyanenka gegenüber TheGamer.

"Ich kenne keine genauen Zahlen, da wir das Spiel anders spielen als die Spielerinnen und Spieler. Aber die Welt ist riesig. Sie ist 64 Quadratkilometer groß."

Im gleichen Interview lobt indes PR-Manager Zakhar Bocharov die Zusammenarbeit mit Microsoft, die er als "spektakulär" bezeichnet. Das Unternehmen sei extrem "unterstützend" gewesen, auch in Situationen, in denen man es nicht unbedingt erwartet habe.

Stalker 2: Heart of Chornobyl soll am 20. November 2024 für PC und Xbox Series X/S veröffentlicht. Zum Launch kommt es auch in den Game Pass Ultimate.