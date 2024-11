Stalker 2: Erstes Post-Launch-Update kommt in den nächsten Tagen auf PC und Xbox

In den kommenden Tagen soll das erste Post-Launch-Update für Stalker 2 veröffentlicht werden.

Auf Steam kündigte Entwickler GSC Game World das Update an und nannte dazu auch erste Details.

Dem Studio zufolge erscheint das Update auf PC und Xbox und kümmert sich um Probleme in verschiedenen Bereichen.

Unter anderem bekämpft man verschiedene Absturzursachen oder beseitigt Bugs, die das Vorankommen in der Hauptstory verhindern können.

Ebenso ist mit Änderungen an der Spielbalance, Verbesserungen in der Benutzeroberfläche und der Beseitigung von Grafikfehlern zu rechnen. Ändern sollen sich zum Beispiel die Preise von Waffen mit installierten Upgrades und das Verhalten von NPCs.

"Wir möchten euch noch einmal versichern, dass wir alles tun werden, um euer Erlebnis mit Stalker 2: Heart of Chornobyl ständig zu verbessern", heißt es. "Wir sind sehr dankbar für euer Feedback und eure Verbesserungsvorschläge."

Hier die Details zum ersten Post-Launch-Update für Stalker 2:

Crash Fixes, including:

Main Quest Progression Fixes, including:

Gameplay & Balance Adjustments, including:

Cutscenes & Visual Fixes, including:

Rarely missing facial animations, misplaced NPCs, and visual inconsistencies like detached heads and clothes clipping.

Quality and stability improvements of the visual effects.

Softlock Fixes, including:

Issue where players were unable to close the trade screen after putting ammo in a wrong slot while playing on a gamepad.

User Interface Improvements, including:

Quest notifications now showed correctly during dialogues.

Corrected texts and missing interaction prompts.

Noted to be addressed in future updates:

Analogue sticks dead zones bugfixes.

A-Life system bugfixes.

Stalker 2: Heart of Chornobyl wurde am 20. November 2024 für PC und Xbox Series X/S veröffentlicht.