S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl veröffentlicht PC-Systemanforderungen

Stalker 2: Heart of Chornobyl wird am 20. November 2024 veröffentlicht und ist dann für Xbox Series X/S, PC und im Game Pass verfügbar. Die Entwickler GSC Game World hat nun die Systemanforderungen für die PC-Version des Spiels bekanntgegeben. Fans haben somit die Gelegenheit, ihre Systeme rechtzeitig vor dem Start vorzubereiten, um das postapokalyptische Abenteuer in vollem Umfang genießen zu können.

Was PC-Spieler benötigen

Die Mindestanforderungen für Stalker 2: Heart of Chornobyl setzen ein Betriebssystem von Windows 10 oder 11, 8 GB RAM und einen AMD Ryzen 5 1600X oder Intel Core i5-7600K voraus. Als Grafikkarte wird mindestens eine AMD Radeon RX 580 mit 8 GB oder eine NVIDIA GeForce GTX 1060 mit 6 GB benötigt. Zudem sollten Spieler mindestens 150 GB Speicherplatz auf einer SSD bereitstellen, um eine flüssige Spielerfahrung zu gewährleisten.

Die empfohlenen Anforderungen gehen naturgemäß darüber hinaus. Auf Steam rät der Entwickler zu 16 GB RAM, einem AMD Ryzen 7 3700X oder Intel Core i7-9700K und leistungsstärkeren Grafikkarten, wie der AMD Radeon RX 5700 XT oder NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER.

Die schwierige Entstehungsgeschichte von Stalker 2 im Kriegsgebiet

Neben den technischen Anforderungen veröffentlichte GSC Game World kürzlich eine bewegende Dokumentation "War Game: The Making of Stalker 2". In der Dokumentation beschreibt das Studio die zahlreichen Herausforderungen, die während der Entwicklung des Spiels durch den Krieg in der Ukraine entstanden sind. Seit Beginn der russischen Invasion im Jahr 2022 hat das Unternehmen einige Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen in andere Länder verlagert, während andere sich den ukrainischen Streitkräften angeschlossen haben. Die Entwickler mussten sich zudem gegen Angriffe von russischen Hackern wehren, die Testversionen des Spiels leaken wollten.

Nach mehreren Verschiebungen steht Stalker 2: Heart of Chornobyl nun kurz vor dem Release, und die Fans dürfen gespannt sein. Die Dokumentation bietet einen Einblick in die aufwendige Entwicklung dieses heiß erwarteten Titels und die Entschlossenheit von GSC, das Spiel trotz aller Widrigkeiten fertigzustellen.