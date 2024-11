Stalker 2: Hin und wieder zurück - So schließt ihr die erste Mission ab

Die erste Hauptmission in Stalker 2: Heart of Chornobyl trägt den Titel Hin und wieder zurück. Nach der missglückten Lkw-Fahrt erhalten wir unser einführendes Ziel und den Hinweis auf eine Person namens Nehoda, die uns weiterhelfen soll.

Tritt über die Grenze

Lauft Richtung Norden und schaltet die Taschenlampe mit der eingeblendeten Taste ein, ihr werdet sie oft benötigen. Klettert auf der anderen Seite hoch und tretet durch den Mauerdurchbruch in den Abwasserkanal dahinter.

Der Abschnitt verläuft strikt linear, wobei ihr die Bretter bei dem Durchgang zerschlagen müsst. Dahinter zerschießt ihr das Vorhängeschloss und folgt dem Weg durch den Abwasserkanal, ungeachtet des Spektakels, das sich im Hintergrund abspielt.

Haltet währenddessen die Augen offen nach Items und durchsucht die Leiche auf dem Weg, um einen PDA und eine AKM-74U zu entdecken:

Durchquert dann den einzigen Flur und geht seitlich vor dem blauen Licht in Deckung, damit es euch nicht verletzt. Ein Gang auf der linken Seite befördert uns schließlich nach draußen.

Begib dich zum mobilen Labor

In der Zone angekommen sollten wir keine Zeit verlieren, da jederzeit ein Mutant angreifen kann. Gut möglich, dass ihr bereits attackiert werdet. Um dem zuvorzukommen, laufen wir in Richtung Nordosten der gelben Markierung hinterher, bis wir dieses Haus erreichen:

Da es keinen anderen Weg gibt, betreten wir es, nehmen drinnen ein paar Vorräte mit und klettern die Leiter hinauf. Wartet den Tumult auf der anderen Seite ab und lasst euch fallen. Folgt dann dem Weg weiter Richtung Nordosten zu einem Bunker, den wir mithilfe der Leiter an der Außenseite erklimmen.

Oben entdeckt ihr eine Klappe, die zu öffnen einen Weg hinein offenbart. Betretet den Bunker und ihr könnt die Räumlichkeiten nach nützlichen Dingen durchsuchen. Neben diversen Vorräten und einer Truhe interessieren uns die Leichen, insbesondere die von Anton Nehoda:

Durchsucht den Kerl und nehmt den PDA an euch (Aktennotiz vom 25.07.). Nach der Ansprache von Hermann erhalten wir ein neues Ziel.

Sammle Informationen über die Scanpunkte

Lauft in den Nebenraum, dort nach rechts und noch einmal nach rechts in den Raum, in dem die Leiche von Jehwen Osatschka liegt. Hier findet ihr den Laptop auf dem Tisch und könnt die Daten kopieren:

Ein Kerl namens Solder nimmt über die Kommunikationsanlage Kontakt zu uns auf. Anschließend erhalten wir das nächste Ziel von Hermann.

Finde den Detektor

Folgt nun der Markierung bis zu der Leiche von Petro Jerochin, neben dem wir eine AR416 finden. Mehr noch: Durchsucht seinen Körper, dann gibt es auch gleich den Detektor für die Artefaktsuche.

Verlasst die Anlage und lauft rechts in Richtung der kleinen Giftmülldeponie. Ihr seht, dass der Detektor ausschlägt, und zwar immer stärker, je näher ihr beim Artefakt seid. Irgendwann erscheint es vor euren Augen. Sammelt die Schnecke ein und verlasst den Giftbereich.

Vorsicht, direkt im Anschluss attackiert euch ein unsichtbarer Mutant. Der Kerl erscheint einfach aus dem Nichts, erkennbar an einer Art Luftflimmern:

Ihr müsst die Scheußlichkeit nicht bekämpfen, sondern könnt auch die Flucht ergreifen. Falls doch, empfiehlt sich das eben gefundene Gewehr gegen den zähen Gegner.

Ballert ihn nieder, durchquert das rote Backsteinhäuschen und durchsucht daneben die Leiche von Max Koschij:

Rüste das Artefakt aus

Wer mag, kann nun das Inventar öffnen und das soeben gefundene Artefakt auf der linken Seite ausrüsten. Nötig ist das nicht, aber behaltet das System im Hinterkopf. Es gibt jede Menge Artefakte in der Spielwelt zu finden.

Starte den Scanvorgang an Punkt #1

Folgt nun dem Weg in Richtung des Sendemastes und platziert den Scanner daneben. Sobald dieser gestartet wurde, verlasst ihr den Umkreis, um nicht getötet zu werden, und sammelt anschließend den Scanner wieder ein.

Starte den Scanvorgang an Punkt #2

Folgt dem einzigen Weg, der bleibt, und tretet nicht in die Anomalien. Auf der freien Fläche dahinter werdet ihr von rechts angegriffen. Nutzt die Mauerreste als Deckung und schießt die drei Kerle nieder, dann kann es weitergehen.

Folgt nun der Markierung zu einem kleinen Höhleneingang und betretet diese:

Die Unterführung endet bei der zweiten Scanstelle, wo Igor Woloschin und Juri Rubko verendet sind. Führt hier einen Scan auf dieselbe Art und Weise durch und verlasst die kleine Höhle Richtung Westen.

Starte den Scanvorgang an Punkt #3

Bewegt euch in Richtung Nordwesten und betretet das markierte Gelände durch den Mauerdurchbruch. Wer mag, kann hier ein paar Räumlichkeiten durchsuchen, unter anderem diesen Raum mit einem Tresor (betretetbar über die Holzpaletten neben dem Gebäude):

Platziert anschließend den Scanner an der markierten Stelle, wiederholt den bekannten Ablauf und folgt den Geschehnissen in der Zwischensequenz.

Die wilde Flucht verläuft erst vielversprechend, endet dann aber mit einem Unbekannten, dem wir in die Arme laufen. Er schlägt uns k.o. und damit endet die erste Mission von Stalker 2.