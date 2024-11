Stalker 2: Hinter den sieben Siegeln (Blinzler finden), Unsichtbare Netze

Die Hauptmission Hinter den sieben Siegeln in Stalker 2: Heart of Chornobyl ist die dritte Missionen in Verlauf der Hauptgeschichte.

Sie startet nach der Ankunft in Zalissja, am besten damit, dass wir in der Bar ein paar Worte mit Warlock wechseln, dem Barkeeper. Von ihm erfahren wir mehr über den Aufseher und können ihn gleich nach Solder fragen, um den es in dieser Quest geht. Er verweist euch an Sotow und an den Chef, der gerade abgezogen ist.

Erfahre mehr über Solder

Das ist unser Hauptziel in dieser Quest, aber wir können es nicht gezielt verfolgen, da es andere Schritte miteinschließt, die vorher erfüllt sein müssen. Dafür erhalten wir zwei Markierungen auf der Karte, die wir nacheinander durchgehen:

Befrage Hauptmann Sotow über Solder

Betretet das Haus im westlichen Teil der Siedlung und geht in den rechten Raum, in dem der Hauptmann über einigen Plänen brütet:

Natürlich wäscht eine Hand die andere und so müssen wir erst eine Aufgabe erfüllen, bevor wir unsere Informationen erhalten. Der Hauptmann berichtet von Blinzler, der Eigentum der Aufseher gestohlen hat.

Wir sollen die Sensoren zurückholen, die er den Männern des Hauptmanns weggenommen hat. Von Onkel Lyonya erfahren wir, wo sich der Kerl aufhalten soll. Nach dem Dialog startet die neue Mission Eine Nadel im Heuhaufen.

Befrage den Chef über Solder

Betretet das markierte Haus in Osten, um mit dem Chef reden zu können. Richter, der daneben steht, mischt sich ein und schickt euch auf die Suche nach Blinzler.

Hier startet ebenfalls die Mission Eine Nadel im Heuhaufen und außerdem die Nebenmission Unsichtbare Netze (Letztere allerdings nur, wenn ihr zuerst mit dem Chef redet und danach mit dem Hauptmann).

So oder so haben wir eine neue Hauptmission auf der Liste und müssen diese erfüllen, sonst erhalten wir unsere Infos nicht. Zum Abschluss der Mission, nachdem ihr Blinzler gefunden und die Sensoren erhalten habt, müsst ihr entscheiden, wem ihr sie gebt.

Unsichtbare Netze

Für diese Mission des Chefs müsst ihr den Funkturm im Nordwesten von Zalisssja erklimmen und oben auf die Antenne klicken:

Es stellt sich heraus, dass sie kaputt und damit unbrauchbar ist. Wir erhalten eine Markierung für eine weitere ARMS-Antenne südöstlich der Siedlung. Uns bleibt nichts weiter übrig, als den Funkturm zu verlassen und uns auf den Weg dorthin zu machen.

Nach dem kleinen Marsch durch die Wildnis seht ihr die kleine Antenne an dieser Stelle:

Seid extrem vorsichtig, da sich in der Gegend ein Rudel Hunde herumtreibt. Springt über den kleinen Bus auf die Mauerreste und aktiviert die Antenne, dann macht Linse seinen Job und wir erfahren, dass sich Blinzler in der alten Mühle befindet.

Wer mag, kann den Punkt genau nördlich der derzeitigen Position ansteuern und die Suche fortsetzen.