Stalker 2: Keine Ehre unter Dieben - Hütte betreten, Dozent, Lieferung für die Meute

Die Nebenmission Keine Ehre unter Dieben in Stalker 2: Heart of Chornobyl startet beim Schlackeberg, wenn ihr dort mit Huron sprecht.

Ihr erreicht den Schlackeberg im Rahmen der Quest Der Preis ist heiß, also macht einen Stopp beim Waffenhändler und redet mit ihm. Er vermisst einen Kurier, der eine wichtige Lieferung für die Meute bei sich trug. Da er seinen Boss nicht verärgern möchte, bittet er uns, die verschollene Ware zu finden.

Spricht mit den Banditen der Meute

Nach dem Start der Mission erhaltet ihr eine Markierung nahe der Hauptstraße, hier an dieser Stelle:

Lauft also vom Schlackeberg nach Südwesten und ihr solltet die Stelle nach einem kurzen Marsch erreichen. Es handelt sich um ein einzeln stehendes Haus, das aber verschlossen ist. Niemand hier ist noch am Leben, das kann man durch die Fenster der Hütte einwandfrei erkennen.

Was nun? Fakt ist, wir müssen einen Weg finden, diese Hütte zu betreten. Dafür kommt uns der Arm dieses Baggers zugute, der sich im Dach verfangen hat:

Um auf seine Oberseite zu gelangen, sucht ihr in der Nähe nach einem roten Container mit einer Öffnung, der betreten werden kann:

Zerschlagt drinnen die Holzkisten, lauft in den angrenzenden Container, klettert dort auf die Kisten und springt hoch aufs Dach. Vom Containerdach könnt ihr Anlauf nehmen und auf den Bagger hüpfen.

Mit ein bisschen Mühe (speichert nach dem Landen auf dem Bagger am besten) schafft ihr es auf den Baggerarm und gelangt ins Haus. Wir finden nicht mehr als Leichen und Verwüstung.

Durchsuche die Leichen nach Hinweisen

Neben Munition und Medikits finden wir bei Edik, dem Fetten, einen PDA, der auf ein Gespräch zwischen Edik und Dozent verweist. Immerhin wissen wir nun, bei wem wir nachfragen müssen.

Hole die Lieferung für die Meute bei Dozent ab

Verlasst die Hütte anschließend und seid vorsichtig, dass euch die angreifenden Kerle von rechts nicht verwischen. Es scheint, als spawnten sie immer an dieser Stelle, aber ihr könnt einfach die Beine in die Hand nehmen und in Richtung Südosten rennen. Dort erscheint unsere nächste Markierung.

Hinweis: Es kann passieren, dass an dieser Stelle - oder auf dem Weg zum Ziel - eine Emission startet. In dem Fall solltet ihr das Naturereignis erst einmal aussitzen, das klappt auch in der Hütte mit den Banditenleichen.

Die Markierung führt uns schließlich zu diesem Gelände:

Startet ausgerechnet hier die Emission, könnt ihr über den Van und die angrenzenden Holzplattformen an der Außenseite das Gebäude betreten und in Sicherheit gehen (ohne Emission ist das ebenfalls unser Weg hinein):

Das Problem ist nur, dass die Leute im Gebäude sehr aggressiv sind und sofort den Beschuss beginnen. Das macht aber nichts. Ihr könnt euch links durch ein Loch mit einer Matratze darunter fallen lassen und landet direkt neben Dozent, der euch sofort anspricht.

Ihr könnt ihn entweder töten oder eine Abmachung ausarbeiten. Auch er möchte nur aus der Sache herauskommen und nennt uns die Koordinaten von Schahs Versteck, in dem es eine ganz besondere Waffe geben soll.

Schnappt euch anschließend die Lieferung für die Meute und ihr könnt die Missionen bei Huron abschließen. Die Kerle in der Halle stoppen den Beschuss, nachdem ihr euch mit Dozent geeinigt habt. Als Belohnung für den Abschluss der Mission erhalten wir eine Reihe von Marken und ein kleines Dankeschön.

Schahs Versteck finden

Als Bonus für alle, die die versprochene Waffe einheimsen wollen, geht es nach Abschluss der Mission zu diesem Punkt auf der Karte:

Bei der Markierung verlaufen Schienen, neben denen ihr den Hang nach unten lauft, um diese Unterführung zu entdecken. Betretet sie und durchsucht die Leichen:

Entscheidend ist der kleine Beutel bei der unscheinbaren Maueröffnung an der Seite. Er beinhaltet die Waffe Schahs Freund, die einzusammeln gleichzeitig den Erfolg Schachmatt! freischaltet.