Stalker 2: PDA zeigen oder nicht? Das sind die Auswirkungen (Zurück zum Schlackeberg)

Die Hauptmission Zurück zum Schlackeberg in Stalker 2: Heart of Chornobyl startet nach Abschluss der Quest Ein Pakt mit dem Teufel und konfrontiert uns mit einer auf den ersten Blick nicht durchschaubaren Entscheidung.

Nachdem wir zurückgekehrt sind zum Schlackeberg, stellen wir fest, dass die Aufseher den Laden übernommen haben. Diode ist nicht mehr an seinem Platz, stattdessen werden wir zum Anführer Oberst Korschunow geschickt. Folgt der Zwischensequenz im Büro und anschließend müsst ihr entscheiden, ob ihr den ungewöhnlichen PDA zeigt oder nicht.

PDA zeigen oder nicht, wo ist der Unterschied?

Nun stellt sich die Frage, welche Auswirkungen das Vorzeigen des PDAs hat, welche Nach- oder eventuellen Vorteile sich dadurch ergeben. Es ist relativ einfach:

Korschunow den PDA zeigen : Wählt ihr diese Option, flippt der Oberst aus, macht Doktor Dalin zur Sau und überreicht euch das Abzeichen der Aufseher . Das kommt später zum Einsatz, wenn wir die Basis der Zenither betreten.

: Wählt ihr diese Option, flippt der Oberst aus, macht Doktor Dalin zur Sau und überreicht euch das . Das kommt später zum Einsatz, wenn wir die Basis der Zenither betreten. Korschunow den PDA nicht zeigen: Behaltet ihr das Ding für euch, passiert erst einmal nichts weiter. Beim Verlassen des Schlackebergs trefft ihr auf Richter, der vor der Tür unter vier Augen mit Skif spricht und ihn dann zum Sägewerk weiterschickt.

Euer Handeln beim Oberst ist die einzig wichtige Entscheidung in dieser Mission, zumindest mit Blick auf einen abweichenden Verlauf. Nach dem Treffen spricht euch Richter ohnehin an und das Sägewerk wird als neues Ziel markiert.

Was passiert im Sägewerk?

Das Sägewerk befindet sich ein gutes Stück südöstlich vom Schlackeberg. Unabhängig von der PDA-Entscheidung beim Oberst müsst ihr den Abstecher unternehmen. Dort trefft ihr auf einen Charakter namens Narbe, dem ihr den PDA zum Ende des langen Dialogs ebenfalls zeigen könnt. Folgende Unterschiede treten dabei zutage:

Narbe den PDA zeigen : Habt ihr den PDA vorher dem Oberst gezeigt, nennt uns einer von Narbes Männern eine Petze (in Anspielung auf das Aufseherabzeichen). Davon abgesehen startet die neue Quest Eine heiße Spur .

: Habt ihr den PDA vorher dem Oberst gezeigt, nennt uns einer von Narbes Männern eine Petze (in Anspielung auf das Aufseherabzeichen). Davon abgesehen startet die neue Quest . Narbe den PDA nicht zeigen: Habt ihr den PDA vorher dem Oberst gezeigt, macht die Entscheidung keinen Unterschied gegenüber der vorherigen. Die neue Quest startet ebenfalls.

Was passiert bei Narbe, wenn man den PDA nicht dem Oberst gezeigt hat?

Und was, wenn man dem Oberst den PDA vorenthält und dann mit der gleichen Entscheidung vor Narbe steht?

Zeigt ihr Narbe als Einzigem den PDA, unterscheidet sich der Ausgang ein wenig. Ihr erhaltet zusätzlich die Nebenmission Eine schwere Last und müsst diese erst erfüllen, bevor die Basis der Zenither betreten werden kann.

Zeigt ihr auch Narbe den PDA nicht (und damit keinem von beiden), spricht euch draußen ein Kerl namens Schweigsam an und startet ebenfalls die Nebenmission Eine schwere Last.

Wir sehen also: Mehr Aufgaben stehen uns bevor, wenn wir den PDA entweder niemandem oder nur Narbe zeigen. Die Auswirkungen sind nicht allzu groß, entscheiden aber immerhin über den Verlauf der nächsten paar Minuten.

In der Basis der Zenither geht die Hauptgeschichte so oder so in die nächste Runde.