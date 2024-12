Stalker 2: Seid ihr bereit für Patch Nummer 3? Macht schonmal 20 GB frei

Stalker 2 hat nicht gerade einen reibungslosen Start hingelegt, als es am 20. November für PC und Xbox Series erschien. Der Titel des ukrainischen Studios GSC Game World machte zu Beginn viele technische Probleme. Nun erhält der Survival-Horror-Shooter einen dritten Patch, der erneut einige der Fehler und Bugs beseitigen soll. Ganze 20 GB an Korrekturen und Änderungen müsst ihr jetzt herunterladen. Auf der Xbox sind es lediglich 7,91 GB.

Die Patches für Stalker 2 gehen in die dritte Runde

Patch 1.0.3 bietet vielleicht keine 650 Bugfixes, wie im jüngst veröffentlichten Update, dafür bringt euch GSC Game World diesmal Verbesserungen für Abstürze, Speicherprobleme sowie Anpassungen für die Steuerung, Missionen, Nebenmissionen, Balance und KI. Die Patch-Notizen sind diesmal auch erstaunlich viel kürzer, als noch beim riesigen 650-Fixes-Patch.

Eine besondere Erleichterung dürfte es für viele Spieler sein zu hören, dass ein Problem, dass zum Verlust der gesamten Spieldaten führen konnte nun behoben ist. Die spielstände verschwanden, sobald die Spieler ihren PC oder ihre Xbox neustarteten. Ein tragishcer Verlust, der nun nicht mehr auftreten soll.

"Wir danken euch für euer Feedback und eure Unterstützung. Wir arbeiten weiter an dem Spiel, um die Zone zu einem besseren Ort zu machen, den Sie genießen und erkunden können", begrüßt der Entwickler die Spieler, bevor dieser direkt zu den Verbesseurngen übergeht.

Crashes and memory leaks:

Multiple ACCESS_VIOLATION_ERROR fixes.

Multiple LowLevelFatalError crash fixes.

Controls adjustments:

According to your feedback, we adjusted following parameters/values to decrease input lag on keyboard+mouse input:

Mouse Smoothing is disabled by default.

Mouse Acceleration is disabled by default.

Additionally, default values of mouse sensitivity were updated to allow a predictable default experience for our players with new values of two parameters mentioned bellow:

Camera sensitivity: 25%

Aim sensitivity: 15%

Main and Side missions:

Fixed issue with that were able to chase player outside during the In Search of Past Glory mission.

Fixed an issue where the NPCs would die after trying to enter a building during the mission On the Edge.

Fixed issue with which could despawn before player loots a collar from it during In the Name of Science mission.

Fixed issue with player potentially locking oneself during Dangerous Liaisons mission.

Fixed issue with becoming hostile upon noticing a player during King of the Hill mission.

Fixed an issue when despawns in front of the player after the dialog in the bunker during A Heavy Burden mission.

Fixed issue with NPC's despawning when player successfully finishes Legends of the Zone mission.

AI:

Fixed an issue with mutant bodies stretching after a shot from an automatic weapon.

Fixed an issue that caused NPCs to block the doors during the Back to the Slag Heap mission.



Balance:

Fixed issue with not selling certain ammo types.

"Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung. Wir werden weiterhin an zukünftigen Updates arbeiten, eure Kommentare und euer Feedback lesen und „Anomalien“ beheben, wenn sie auftreten. Wenn ihr welche entdeckt - meldet sie an unseren Technical Support Hub", heißt es am Ende der Notizen. Zu diesem gelangt ihr genau hier.