Stalker 2: Trotz zahlreicher Bugs wäre eine weitere Verschiebung unverantwortlich gewesen

Das ukrainische Entwicklerstudio GSC Game World veröffentlichte Stalker 2 am 20. November 2024 auf Xbox und PC. Der Horror-Survival-Shooter wurde mehrfach verschoben, nicht zuletzt wegen des russischen Angriffskrieges, und startete mit erheblichen technischen Problemen. Eine weitere Verschiebung sei laut Ievgen Grygorovych, CEO des Studios, jedoch keine Option gewesen.

Eine besondere Situation

In einem Interview mit Eurogamer.net erklärt der CEO, dass das Team unter enormen Stress litt und über das hinaus gearbeitet habe, was normalerweise möglich sei. "Du hast überhaupt keine Energie mehr und entscheidest - sollen wir noch einen Marathon laufen? Und du kannst einfach nicht ja sagen", sagt er.

"Es ist sehr schwer, den Zustand zu erklären, in dem man sich befindet, wenn man sich viele Monate lang bis zur Veröffentlichung in einem sehr intensiven Arbeitsprozess befindet und über das hinaus arbeitet, was man normalerweise tun kann, und das in der höchstmöglichen Stress- und Überforderungsphase."

"Wir hatten keine Chance zu sagen, lasst uns mehr machen. Wir hatten nur die Möglichkeit zu sagen 'Lasst uns bis zu diesem Moment - dem Veröffentlichungsdatum - so viel machen, wie wir können'. Danach können dann immer noch weitere Patches und Story-Erweiterungen hinzugefügt werden", so Grygorovych.

Wie Grygorovych erklärt, sei das Beheben der vielen technischen Fehler in Stalker 2 im Vergleich zum Entwicklungsprozess in Kinderspiel.

"Es ist nicht perfekt, wir müssen alles in Ordnung bringen, es hat einige Probleme. Aber es ist ein Spiel! Es ist ein Spiel mit Seele, mit Gefühlen, mit Liebe. Selbst die Probleme kann man nicht beheben, wenn man kein Spiel hat", fügt er hinzu.

Ein dritter Patch zur Behebung einiger verbleibender Probleme ist bereits live. Insgesamt hat der Entwickler nun also viele hundert Bug-Fixes und Verbesserungen zu Stalker 2 gebracht. Das dritte Update umfasst ganze 20 GB auf dem PC und behebt Probleme mit Abstürzen, dem Speichern von Spieldaten und bringt Anpassungen für Steuerung, Missionen, Nebenmissionen, Balance und KI mit.